Days Gone : Un film serait en production

Si Uncharted a déjà eu le droit à son adaptation en film, bien d'autres licences de PlayStation doivent arriver sur nos écrans. En effet, comme vous le savez probablement déjà, un film racontant les aventures de Jin Sakai dearrive tandis que des séries sur la franchise Horizon () etsont également prévues. Sans oublier, l'adaptation cinématographiqueà venir. Or, il semblerait que Days Gone aura le droit au même traitement.En effet, les journalistes du site Deadline ont récemment indiqué qu'un film. Selon les informations dévoilées, mais encore non confirmées, Sam Heughan (Outlander) prêtera ses traits à Deacon St. John. Sheldon Turner, connu notamment pour son travail sur X-Men : Le Commencement, serait le scénariste. Le film serait produit par Vendetta Productions et, évidemment, Sony PlayStation Productions.Néanmoins, comme indiqué précédemment, ces informations ne sont pas encore officielles. Ainsi, il est préférable d'attendre une confirmation de la part de Sony PlayStation Productions, pour savoir si oui ou non un film Days Gone verra bel et bien le jour.Pour rappel,est sorti en 2019 sur PS4. Le titre a eu le droit, par la suite, a un portage sur PC (Steam). Si vous désirez parcourir l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire de belles économies sur la version PC du titre de SIE Bend Studio :