Days Gone partage sa date de sortie sur PC et du gameplay

Date de sortie Days Gone sur PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Nous savions depuis quelques semaines maintenant qu'une autre exclusivité Sony allait arriver sur PC, par le biais de Steam et l'Epic Games Store, durant ce printemps, avec. Nous ne savions cependant pas encore quand précisément, puisque aucune date de lancement n'avait été communiquée par Bend Studio. Chose qui a été faite ce 15 avril, avec en prime une bande-annonce.Ainsi, le rendez-vous est donné pour le, sur les plateformes susmentionnées, afin de découvrir. Le trailer partagé pour l'occasion, en plus de faire un très bref rappel de l'histoire, permet de mettre en avant les fonctionnalités dont nous avions déjà eu vent, permises par ce portage. Les utilisateurs PC pourront donc jouer sur un écran ultra-large, ne pas être bridés dans le taux de rafraichissement d'image et profiter de graphismes plus beaux et des détails plus pointus, à condition d'avoir une machine le supportant, bien évidemment.En outre, pour les amateurs de la feature, Bend Studio promet un mode photo doté d'une « super résolution », permettant de faire des captures aussi réalistes que magnifiques, comme une multitude d'autres jeux le proposent aujourd'hui.En attendantsur Steam et l' Epic Games Store , le mardi 18 mai 2021, nous rappelons que l'aventure nous place dans la peau de Deacon St. John qui, deux ans après une pandémie mondiale, est devenu chasseur de primes dans la région de Farewell et doit tout faire pour survivre face aux menaces que sont les zombies et d'autres groupes de survivants, avec l'espoir de revoir un jour Sarah, sa femme.