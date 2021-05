Days Gone : Où trouver de l'essence ?

Où trouver de l'essence dans Days Gone ?

Campements et refuges

Routes et stations services

Le monde de Days Gone sera sans pitié avec vous, et si vous vous lancez dans cette aventure post-apocalyptique, vous vous rendrez vite compte que. Entre les différents voyages, les missions, ou simplement l'exploration, vous aurez bien souvent besoin de cette ressource. Cependant, elle ne se trouve pas partout, et nous allons, à travers ce guide, vous indiquer les endroits susceptibles d'en détenir.Lorsque vous commencerez, vous vous retrouverez avec votre ami de toujours Boozer, et après quelques péripéties, vous vous rendrez dans votre camp de fortune. Là-bas,(de couleur rouge) et dispatchés un peu partout.Par la suite,au fur et à mesure de votre histoire, auprès du garagiste. Pour faire le plein, vous devrez en revanche être en possession d'argent. De plus, certains bidons seront disponibles dans les petits refuges ().Lors de vos différentes missions, vous serez amenés à prendre la route pour vous rendre dans des villes abandonnées. Certaines d'entre elles détiendront. Si elles n'en disposent pas, vous trouverez des bidons d'essence à certains endroits, notamment auprès des voitures.De plus, sur la route, vous croiserez bien souvent des tas de véhicules avec parfois des camions de pompiers se trouvant à côté. Au pied de ces derniers, des bidons y seront également présents.