Days Gone : Les joueurs accumulent 200 millions d'heures de jeu

Voilà de quoi donner le sourire à Bend Studio pour la célébration de la première année de Days Gone. Les joueurs sont toujours aussi amoureux du jeu et ont joué des millions d'heures.

A year ago, players took their first ride on the Broken Road.



Thanks for sharing all the great memories you’ve had in #DaysGone and amazing photo mode screenshots! We love all of you! pic.twitter.com/tFohFefdcy — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) April 26, 2020

avait été très bien accueilli par les joueurs, si bien que ces derniers ont accumulé des millions d'heures de jeu depuis sa parution.Si nous sommes tous dans l'attente d'un Days Gone 2 , et pour l'occasion, le studio adont un qui est tout de même impressionnant, celui du nombre d'heures de jeu accumulées de tous les joueurs réunis, et nous arrivons à une durée à en faire tourner la tête. En effet, nous atteignons un total de, ce qui équivaut à environ 8 333 333 jours, ce qui est tout de même impressionnant pour sa première année seulement.De plus, nous apprenons également que, et que le mode photo est une des choses qu'ils apprécient le plus avec plus d'un million de clichés. Bonne nouvelle également, Days Gone devient le jeu le plus vendu du studio.