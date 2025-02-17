Days Gone : L'annonce d'une version remastered ravive l'espoir des fans d'avoir une suite

De nombreux joueurs et joueuses souhaitent voir Days Gone 2 débarquer, et l'arrivée de la version remastered de Days Gone ne fait qu'accroître leur espérance.

Days Gone Remastered rallume l'espoir des joueurs pour Days Gone 2

C'est GÉNIAL, je ne sais pas si tout le monde pense la même chose que moi, mais s'ils le [Days Gone] remasterisent, cela signifie qu'il y a du potentiel pour Days Gone 2, ils verront si Days Gone Remastered se vend bien, et s'il se vend bien, ils feront la suite 100 %.

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byu/DemiFiendRSA from discussion

inDaysGone

Je ne pense pas que les gens se rendent compte de l'importance de cette affaire ; c'est littéralement une chance de remettre Days Gone 2 sur la table !



Pourquoi Sony autoriserait-il le « gaspillage » de ressources sur un remaster d'un jeu dans lequel ils n'ont absolument aucune confiance ? Ils savent que le jeu est devenu culte et ils reconsidéreront sans aucun doute leurs options si le remaster fait mieux que la version initiale.

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byu/DemiFiendRSA from discussion

inDaysGone

Comme vous le savez probablement déjà, lors du State of Play du 12 février 2025, PlayStation et Bend Studio ont annoncé queva avoir le droit à une version remastered, prévue pour le mois d'avril 2025.Effectivement, peu de temps après le State of Play du mois de février 2025, des joueurs et joueuses ont partagé leurs impressions sur le subreddit de Days Gone.. L'utilisateur Reddit niddLerzK a, notamment, écrit :Un espoir que partage également l'utilisateur CMenFairy6661, qui déclare :Reste à savoir si PlayStation/Sony reviendra sur sa décision et si Days Gone 2 verra, finalement, le jour. Pour cela, il va falloir attendre de connaître la réception de Days Gone Remastered, qui arrive le 25 avril 2025 sur PS5 et PC. Rappelons que les joueurs et les joueuses qui possèdent le jeu de base pourront bénéficier d'une mise à niveau vers cette version remastered pour 10 euros, tandis que les nouveaux venus devront débourser 50 euros pour Days Gone Remastered.