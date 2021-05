Days Gone : Comment stocker ses armes ?

Comment stocker les armes dans Days Gone ?

Traquez les freakers et vendez leurs oreilles auprès du stand de primes.

Donnez de la nourriture et des ressources aux cuisines.

Terminez les missions de l'histoire principale.

Terminez les primes, sauvez les survivants se trouvant coincés par des zombies.

Outre les différentes armes disponibles chez les marchands dans Days Gone , vous remarquerez durant votre aventure et vos promenades de santé que certaines d'entre elles se trouveront sur votre route. Nous allons vous expliquer, à travers ce guide, comment les stocker.Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'. Ils se trouvent en effet dansau fur et à mesure de votre aventure. Cependant, attention, selon les missions que vous entreprendrez, vous obtiendrez de l'argent, mais celui-ci ne sera pas utilisable partout. Vous gagnerez en effet une certaine somme pour chaque camp, alors faites bien attention aux missions que vous entreprendrez et au refuge spécifié.Ainsi,. Vous les retrouverez dans les camps et les refuges, et le partage sera disponible entre tous ces derniers (peu importe l'endroit où vous stockez une arme, vous la retrouverez ailleurs).Néanmoins,. Bien qu'elles soient généralement plus puissantes, vous ne pourrez en effet pas les mettre dans votre casier. Afin de les conserver, vous devrez donc les garder sur vous. Si elle tombe, elle sera perdue à jamais.De plus, certaines armes spécifiques sont à débloquer en effectuant diverses missions afin de gagner davantage la confiance des camps de survivants. Voici quelques missions à accomplir pour faire augmenter celle-ci :