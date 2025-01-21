Bend Studio (Days Gone) réagit à la suite de l'annulation de son jeu service

Après l'annulation du jeu service de Bend Studio, le Community Manager du studio a prononcé quelques mots pour rassurer la communauté.

Bend Studio répond après l'annonce concernant son jeu service annulé

Je serai bref. Merci à tous pour l'amour et le soutien, en particulier à ceux qui nous ont contactés. P.S : Nous prévoyons toujours de créer des trucs cool.

I'll keep this short.



Thanks for the love and support everyone, especially to those that have reached out. ❤️



P.S. We still plan on creating cool shit. — Kevin McAllister (@vikingdad278) January 17, 2025

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Comme vous le savez probablement déjà, au mois de janvier 2025, Jason Schreier, via Bloomberg, a annoncé que PlayStation a annulé deux jeux service, dont un des développeurs de, à savoir Bend Studio. Il y a très peu de temps,Via son compte Twitter/X,, très peu de temps après l'annonce concernant l'annulation du jeu service qui était entre les mains des créateurs de. Kevin McAllister a, ainsi, dit :Des propos plutôt positifs, qui sont là pour rassurer la communauté. En effet, de nombreux joueurs et joueuses s'inquiétaient pour l'avenir de Bend Studio, à la suite des révélations de Jason Schreier. Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne savons rien des futurs projets vidéoludiques de Bend Studio. Affaire à suivre, donc...Si vous n'avez pas encore découvert les aventures de Deacon St. John sursachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire de belles économies sur la version PC du titre de Bend Studio :