Bend Studio (Days Gone) réagit à la suite de l'annulation de son jeu service

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 janvier 2025 à 15h19
Après l'annulation du jeu service de Bend Studio, le Community Manager du studio a prononcé quelques mots pour rassurer la communauté.
Bend Studio (Days Gone) réagit à la suite de l'annulation de son jeu service
Comme vous le savez probablement déjà, au mois de janvier 2025, Jason Schreier, via Bloomberg, a annoncé que PlayStation a annulé deux jeux service, dont un des développeurs de Days Gone, à savoir Bend Studio. Il y a très peu de temps, le Community Manager dudit studio de développement a pris la parole et a rassuré la communauté.

Bend Studio répond après l'annonce concernant son jeu service annulé

Via son compte Twitter/X, le Community Manager de chez Bend Studio, soit Kevin McAllister, a écrit quelques mots, très peu de temps après l'annonce concernant l'annulation du jeu service qui était entre les mains des créateurs de Days Gone. Kevin McAllister a, ainsi, dit : 
Je serai bref. Merci à tous pour l'amour et le soutien, en particulier à ceux qui nous ont contactés. P.S : Nous prévoyons toujours de créer des trucs cool.
Des propos plutôt positifs, qui sont là pour rassurer la communauté. En effet, de nombreux joueurs et joueuses s'inquiétaient pour l'avenir de Bend Studio, à la suite des révélations de Jason Schreier. Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne savons rien des futurs projets vidéoludiques de Bend Studio. Affaire à suivre, donc...

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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