Dark and Darker : La démo très populaire, se place parmi les meilleurs jeux Steam

Dans le cadre du Steam Néo Fest de ce mois de février 2023 , de nombreuses productions à venir ont lancé une démo, comprenant. Celui-ci s'était déjà démarqué il y a quelques semaines, avec un playtest ouvert à tous, qui a vu plusieurs dizaines de milliers de joueurs lancer l'expérience.Depuis que la démo est disponible, jusqu'au 13 février,, ce qui est une prouesse pour une alpha ou une démo. En plus du contenu déjà présent, de nouvelles choses ont été ajoutées dans ce playtest numéro quatre, ce qui a attiré encore plus de curieux. Comme le révèle SteamDB , lequel propose un gameplay pour le moins intéressant.Si vous n'êtes pas familier avec lui, sachez qu'il propose un savant mélange entre Escape from Tarkov et l'univers médiéval tel que Skyrim. Une partie consiste à trouver du loot, accomplir des missions tout en s'extrayant d'un donjon, dans le but de conserver l'équipement et se rendre dans des lieux de plus en plus dangereux. La menace viendra de diverses créatures, mais aussi d'autres joueurs, qui pourront vous éliminer, et récupérer votre stuff.Aucune date de sortie n'a pour le moment été partagée,. Si les phases de tests sont ouvertes à tous, la version finale sera, elle, payante.