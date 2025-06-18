Dark and Darker va définitivement disparaître de votre bibliothèque Epic Games

La série noire continue pour Dark and Darker. Via un communiqué, Epic Games Store a partagé plusieurs mauvaises nouvelles à la communauté, dont la suppression définitive du jeu des bibliothèques des joueurs.
Entre les problèmes rencontrés par la version mobile du jeu
et le litige juridique dont il est la victime, Dark and Darker
a connu de nombreux déboires depuis ses débuts. En mars 2025, le studio IRONMACE annonçait que le titre était officiellement retiré de la vente par l'Epic Games Store
. Mais le 18 juin dernier, une nouvelle est tombée qui signe la fin du titre sur PC.
Dark and Darker injouable sur l'Epic Games Store dans quelques mois
Un communiqué de l'Epic Games Store révèle qu'à partir du 1er novembre 2025, Dark and Darker ne sera plus jouable sur la plateforme.
Plus surprenant encore : Epic Games va supprimer le titre de toutes les bibliothèques de joueurs. L'ultime coup semble donc avoir été porté au titre d'IRONMACE et il ne reste que quelques mois à la communauté pour profiter du jeu.
À ce sujet, Epic Games Store a complété son message avec une note dédiée aux personnes ayant acheté des Redstone Shards ou l'amélioration Legendary Status. Ces éléments achetables séparément avec de l'argent réel octroyaient aux joueurs divers bonus comme l'accès aux Donjons High-Roller, des emplacements de personnages supplémentaires et une monnaie premium permettant d'obtenir des éléments cosmétiques.
Des remboursements proposés uniquement pour celles et ceux ayant acheté l'amélioration Legendary Status de Dark and Darker
Epic Games a confirmé que l'achat de Redstone Shards était désormais impossible sur la plateforme
. Les joueurs sont invités à les utiliser avant le 1er novembre 2025 car aucun remboursement n'est possible. En revanche, tous les joueurs ayant fait l'acquisition de l'amélioration Legendary Status seront remboursés
sur le solde du compte Epic ou directement sur le mode de paiement utilisé au moment de la transaction.
Rappelons que ces mesures atypiques ont pour origine un différent juridique entre IRONMACE (développeur de Dark and Darker) et l'éditeur Nexon. L'entreprise accuse le studio d'avoir utilisé des actifs et des codes « volés » à un projet similaire pour créer leur jeu
. Aujourd'hui, IRONMACE est condamné à reverser près de 6 millions de dollars à Nexon de dommages et intérêts.
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