Dark and Darker : Mauvaise nouvelle pour les joueurs, le jeu encore dans la tourmente

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 mars 2025 à 14h15
À peine un an après son arrivée sur l'Epic Games Store, Dark and Darker est victime d'une situation improbable à cause d'un litige judiciaire.
Dark and Darker : Mauvaise nouvelle pour les joueurs, le jeu encore dans la tourmente
Depuis ses débuts, Dark and Darker a connu de nombreux problèmes tant avec sa version PC qu'avec sa version mobile. En effet, la seconde a connu un report important, décalant son lancement à 2025 sans date précise pour l'instant. Tandis que la première a été supprimée de Steam suite à des accusations de plagiat. Le titre est de nouveau disponible en free-to-play sur la plateforme de Valve, mais les problèmes continuent. 

Aujourd'hui, c'est la version proposée sur l'Epic Games Store qui est sous le feu des projecteurs. Le 6 mars 2025, la plateforme a décidé de retirer de la vente Dark and Darker, même s'il est toujours possible d'acheter la mise à jour Legendary Status.

Un nouveau retrait de Dark and Darker pour raison judiciaire

Ironmace, le développeur du titre, a publié un message sur le serveur Discord officiel du jeu afin de donner quelques précisions à la communauté. « Epic Games a décidé de retirer Dark and Darker de l'Epic Games Store. La décision semble être basée sur des affirmations faites par des parties opposées dans un litige juridique en cours. Nous cherchons actuellement à comprendre les raisons exactes de ce retrait. »

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Actuellement, les « parties adverses » responsables du retrait du jeu de l'Epic Games Store ne sont pas citées. Mais l'hypothèse la plus probable est que cette demande émane de Nexon, avec qui IRONMACEest en conflit depuis le lancement de Dark and Darker. Nexon accuse le studio d'avoir utilisé le code et des éléments d'un projet abandonné en 2021 et qui auraient été volés par les développeurs d'IRONMACE.

Face à cette situation, le studio a annoncé qu'il « travaillait sur des solutions alternatives » pour permettre aux joueurs de continuer de profiter du titre même s'il devient injouable sur la plateforme d'Epic.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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