Dark and Darker Mobile est reporté à 2025

La version mobile de Dark and Darker est plutôt attendue, après le succès de la version PC. Mauvaise nouvelle, elle arrivera avec un peu de retard.
Dark and Darker
Mobile, très attendu par les fans de jeux d'extraction et de dungeon crawler, vient d'être repoussé à 2025, alors qu'il devait normalement sortir en cette fin d'année 2024. Bien que les développeurs aient officiellement invoqué la nécessité d'« améliorer le gameplay central
», cette raison semble un peu vague et pourrait cacher d'autres motifs plus profonds.
Un report stratégique ?
Ce retard intervient à un moment clé de l'entreprise, IRONMACE, soutenue pour cette version par KRAFTON : la bataille juridique l'opposant à NEXON touche à sa fin dans seulement trois jours
. Il n'est pas impossible que l'issue de cette affaire ait des répercussions directes sur le développement et la sortie du jeu mobile. Le litige entre les deux entités a déjà ralenti le développement de Dark and Darker à plusieurs reprises, obligeant notamment le studio à se passer de Steam durant quelques mois, et ce report pourrait être une mesure préventive en attendant la conclusion de cette bataille juridique.
À noter également que ce report coïncide avec la publication prochaine des résultats financiers de KRAFTON, prévue pour le 6 novembre. Ce timing soulève des questions quant à l'impact économique de cette décision sur le développement global des projets en cours, même si le succès de cette version mobile n'est sûrement pas primordial dans le bilan financier de la société.
Quoi qu'il en soit, ce temps supplémentaire permettra aux équipes de peaufiner l'expérience pendant quelques mois. Aucune nouvelle fenêtre de sortie n'a été communiquée, si ce n'est « première moitié 2025 ».
Il est toujours possible de le découvrir en free-to-play sur Steam, via une version qui offre un aperçu de l'expérience.
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