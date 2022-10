Le Cuphead Show ! : La Saison 3 arrive en novembre sur Netflix

Date de sortie de la Saison 3 de la série le Cuphead Show !

Les joueurs et les joueuses ayant fortement apprécié le jeu, développé et édité par le Studio MDHR, ont très probablement regardé la série d'animation, le Cuphead Show !, sur Netflix. Alors que deux saisons sont actuellement disponibles sur ladite plateforme, nous connaissons désormaisde la troisième.En effet, récemment, Netflix a partagé un trailer présentant. D'ailleurs, à la fin de cette communication visuelle, nous pouvons voir sa date de sortie. Ainsi, les prochains épisodes, narrant les aventures de Cuphead, Mugman et Miss Chalice, seront disponibles dès l. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore combien d'épisodes sont prévus.Néanmoins, le trailer, intitulé en anglais « The Secret Assassins », nous donne un avant-goût de ce qui nous attend : Cuphead, Mugman et Miss Chalice doivent transporter un paquet à un certain « Ribby ». Or, ils risquent de se faire tuer. De ce fait, les trois personnages se déguisent.Rappelons que les deux premières saisons de la série le Cuphead Show ! sont à découvrir sur Netflix. La première contient douze épisodes tandis que la deuxième en propose treize.Le jeu Cuphead est, quant à lui, à retrouver sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4. Si vous désirez découvrir le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC (Steam) à moindre coût :