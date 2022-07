Cuphead: The Delicious Last Course s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires

#CupheadDLC has gone platinum, selling 1M copies!!



As a small token of our immense thanks, we’re gifting a Nintendo Switch, Xbox Series X, and PS5 console.



For a chance to win: Retweet this post, follow @StudioMDHR, and reply with the word “Cuphead” & your console preference! pic.twitter.com/SWx3KzA0ZA — Studio MDHR (@StudioMDHR) July 12, 2022

Instant Gaming, vous le propose pour la somme de 16,84 € au lieu de 19,99 €, soit 16 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé lors de l'E3 2018, Cuphead: The Delicious Last Course est arrivé à la fin du mois de juin 2022, sur la plupart des plateformes de jeu. Très attendu par la communauté, ce DLC rencontre un franc succès et a su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, les derniers chiffres partagés le prouvent bien.En effet, le studio MDHR a, récemment, communiqué à ce sujet, via son compte officiel Twitter. En un peu moins de 15 jours,. Ces statistiques semblent prendre en compte les ventes réalisées dans le monde entier et sur toutes les plateformes de jeu, soient Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch. Il y a, d'ailleurs, de fortes chances que ces chiffres évoluent et augmentent encore, dans les prochaines semaines.Pour rappel, Cuphead: The Delicious Last Course propose plusieurs nouveautés, dont Mme Calice, en tant que personnage jouable. Par ailleurs, via ce contenu additionnel, il est possible d'essayer de nouvelles armes, mais aussi de nouveaux charmes. De plus, les joueurs et les joueuses sont amenés à explorer une toute nouvelle île, nommée « Aquarelle », et ils devront affronter une nouvelle série de boss. Afin de profiter dudit DLC, sachez qu'il convient de disposer du jeu de base, Cuphead.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire,