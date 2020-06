Grâce à l'imagination toujours aussi débordante de certains joueurs, vous pouvez, dès maintenant, saisir votre raquette et jouer au tennis de table sur CSGO.

Comment jouer au ping-pong sur CSGO ?

Habituellement CSGO propose moult échanges de tirs dans plusieurs modes, allant du fameux mode compétition en cinq contre cinq à des matchs à mort par équipe ou la course à l'armement, pour ne citer qu'eux. Cependant, grâce à l'imagination d'un joueur, et beaucoup de travail,En effet, Imania (Imaniakk sur Reddit), a partagé sa dernière création, qui n'a pas manqué d'interpeller la communauté. Dans cette dernière,, avec plus ou moins de réalisme au niveau des effets. À l'heure actuelle, ce mode fait partie des plus populaires sur le Workshop etSi vous souhaitez, vous aussi, tenter l'expérience, vous n'avez qu'à vous rendre que la page workshop du mod et vous abonner pour le télécharger. Ensuite, lorsque vous serez en jeu, vous n'aurez qu'à sélectionner « cartes du Workshop » (voir l'image ci-dessous) et choisir celle s'intitulant « Table tennis ». Notez qu'à l'instar des parties classiques, le ping-pong se joue en vue à la première personne.