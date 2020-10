CSGO : Un joueur crée une carte inspirée de plusieurs lieux de films d'horreur

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La fin du mois d'octobre est, chaque année, rythmée avec Halloween, célèbre fête mettant en avant l'horreur. Alors que les enfants se déguisent pour se transformer, bien souvent, en monstre, les plus grands jouent à se faire peur, bien souvent aidés par les films d'horreur, certains faisant indéniablement partie de la culture populaire, surtout les antagonistes, ou les lieux des péripéties. C'est au tour de CSGO d'accueillir Halloween, par le biais d'une carte communautaire.Le joueur et créateur de cartes, NIPPER , a récemment mis en ligne sa dernière œuvre,. Vous aurez ainsi la possibilité de croiser le célèbre masque utilisé par Jason Voorhees dans Vendredi 13, ou encore quelques références à Amityville, semble-t-il. Son créateur précise que « certaines maisons seront reconnues, et d'autres non ».Les évaluations de la carte, jouable en mode otages notamment, sont pour le moment très positives, et suscite déjà un bel engouement. Si vous souhaitez tenter l'expérience, vous n'aurez qu'à directement la télécharger sur le Workshop de Steam, à cette adresse . À l'heure actuelle, la carte a déjà été téléchargée plus de 3 800 fois.