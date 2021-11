CSGO : Squid Game s'invite dans le FPS, avec une carte spéciale

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Véritable phénomène depuis sa sortie, Squid Game n'est pas une série qui est passée inaperçue, loin de là. L'univers s'est très vite invité sur différents supports et les jeux vidéo n'y ont, bien évidemment, pas échappé. Par exemple, Fortnite propose une multitude de cartes spéciales pour jouer à plusieurs jeux, alors que Roblox propose également plusieurs versions, avec une partie ou l'intégralité des épreuves. Un jeu entièrement basé sur le principe a même été créé, nommé Crabe Game Cette fois-ci, c'est au tour de CSGO de se mettre à l'heure de la série sud-coréenne, étant donné que certains créateurs ont développé une version spéciale de Squid Game. Accessible via le workshop,Vous pourrez donc enchaîner les modes Red Light Green Light, Cookie, Tug or War, Marbles, The Glass Tile Game et, pour finir, Not a Squid Game. Celui-ci diffère un peu de la série, puisque les survivants seront équipés d'un couteau et devront s'affronter, pour qu'il ne reste qu'un seul et unique survivant.Compte tenu de la grandeur du mode, comme le dortoir qui a été reproduit à la perfection, nous ne sommes pas surpris d'apprendre que les développeurs ont travaillé dessus pendant plusieurs mois avant de nous le proposer. Vous pouvez avoir un aperçu deci-dessous.Pour accéder à ce jeu, rendez-vous sur le Workshop de Steam et abonnez-vous à la carte (SQUID GAME (2 - 64)) ou cliquez ici pour atterrir directement sur la page en question.