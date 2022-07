CSGO : Les cartes les plus populaires du premier semestre 2022 révélées

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis dix ans, CSGO reste une place forte de Steam et l'une des références en matière de FPS compétitif, malgré l'arrivée de VALORANT . La communauté reste très engagée et semble avoir ses cartes préférées. Si vous vous demandiez d'ailleurs quelles sont les cartes les plus jouées entre janvier et juin 2022, sachez qu'une réponse a été donnée par le site Leetify Grâce aux données de plus de 5,2 millions de parties,. Mirage, Inferno et Dust 2 sont les plus appréciées des joueurs, et de loin, avec respectivement 29,6 %, 20,7 % et 20,5 % de pick. Ainsi, 70 % des parties sont jouées sur ces trois cartes, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'elles sont les plus connues et les plus équilibrées, bien que la communauté demande, depuis quelque temps déjà, que Mirage connaisse un rework.Pour le reste, nous retrouvons Nuke en quatrième position (8,1 %) devant Overpass (6,9 %) et Cache (5,7 %). Vertigo, Ancient et Train ferment le classement, avec 4,9 %, 2,1 % et 1,6 % de pick rate.Sur Reddit , certains joueurs espèrent voir un changement dans les cartes jouables, notamment en réintroduisant Cobblestone, alors que d'autres aimeraient un peu plus de fraicheur, avec des cartes n'ayant jamais fait partie du map pool compétitif. Dans tous les cas, les cartes de CSGO sont toujours suivies avec attention par Valve.