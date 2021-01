CSGO : Les bots sont supprimés des modes compétitifs et wingman

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Voilà une action surprenante de la part de Valve. Même si les bots ne sont pas dotés d'une IA très poussée dans CSGO , leur présence lorsqu'un allié quittait la partie pouvait parfois être utile, puisqu'un joueur qui mourrait avant le bot pouvait prendre son contrôle. Le studio a cependant fait un choix fortDe ce fait, dès maintenant,, pour une raison ou pour une autre, à moins qu'il ne revienne. Valve précise que si l'entièreté d'une équipe quitte la partie,. Autant dire que la victoire de l'équipe adverse est assurée.Plusieurs joueurs se sont étonnés de cette annonce, eux qui attendaient plutôt de la part des développeurs une amélioration des bots. Cela fait quelque temps que la communauté demande d'implanter des commandes plus poussées pour, par exemple, demander aux bots de lâcher leurs armes ou donner des indications plus précises et surtout plus respectées.Outre cela, la mise à jour modifie de nombreuses cartes, comme Ancient, Cache, Engage et Guard. Des corrections et quelques ajustements sont apportés. Vous pouvez découvrir le patch notes complet ici