CSGO lance l'Opération Broken Fang avec une mise à jour majeure

Détail de l'Opération Broken Fang sur CSGO

Les joueurs attendaient une mise à jour, et elle vient d'arriver. Un peu plus d'un an après l'Opération Shattered Web, les joueurs CSGO peuvent en découvrir une nouvelle. À cette occasion, Valve a décidé de déployerAvec l'nous aurons tout d'abord le droit à un nouveau mode, plus stratégique, nommé Retakes (Reprise de contrôle en français). Déjà disponible en Custom et donc connu par une partie de la communauté, le mode oppose trois terroristes qui doivent défendre la bombe face à 4 antiterroristes. La première équipe qui arrive à 8 remporte la partie. Un mode spécial est également disponible pour celles et ceux achetant le battle pass lié à l', lequel permet un bannissement des cartes.Nous avons également le droit à de nouvelles cartes, avec Ancient, Engage, et Apollo en deathmatch et compétitif, Guard et Elysion en Wingman et enfin Frostbite pour Danger Zone, le battle royale. Notez que Mutiny et Swamp ne seront plus disponibles. Quelques modifications mineures ont également eu lieu pour Mirage.Du côté du gameplay, nous avons le droit à quelques modifications assez importantes,Tous les détails de la mise à jour sont disponibles sur le site officiel . L'Opération Broken Fang se termine le 30 avril prochain. Vous pouvez retrouver son fonctionnement et les récompenses ici