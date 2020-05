CSGO : La MàJ du 4 mai modifie les informations du kill feed

Une nouvelle mise à jour est disponible pour CSGO, laquelle ajoute de nouvelles indications sur le kill feed.





Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir, notamment, modifié certaines armes et ajouté un warmup un contre un sur certaines cartes en Wingman, Valve a de nouveau implanté une mise à jour,En effet, dès maintenant, il sera possible de voir si un joueur a effectué une élimination en étant aveuglé (par une flash), à travers la fumée d'une grenade smoke ou encore sans viser (avec l'AWP ou un autre sniper). Comme vous pouvez le voir sur l'image qu'a partagé Valve, toutes les icônes de ce kill feed seront présentes sur la même ligne.Outre cela, le studio précise désormais que le warmup 1v1 en Wingman sera dorénavant disponible sur Inferno, en plus de Vertigo, Overpass, Nuke et Train. Qui plus est, de nombreuses corrections de problèmes et améliorations ont eu lieu sur la carte Chlorine. Vous pouvez retrouver le détail de cette mise à jour directement sur le site officiel