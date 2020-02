CSGO : La MàJ du 24 février apporte des écussons, un réagencement du menu achat et permet de modifier le viseur

Les joueurs de CSGO vont pouvoir se délecter de nouvelles fonctionnalités et modifications, minimes, mais ô combien importantes.

Détail de la mise à jour du 24 février, CSGO

(environ 500 mo de téléchargement), apportant de nouvelles choses qui raviront sans aucun doute les joueurs.Premièrement, et c'est ici une nouveauté,, pouvant être brodés sur n'importe quel Agent. À l'instar des autocollants, ces écussons peuvent être supprimés, mais une fois l'action effectuée vous ne pourrez pas les récupérer.Deuxièmement, un changement important a lieu, pour simplifier la tâche des joueurs., de quoi éviter de perdre du temps et les potentiels ratés.Troisièmement, et surement la nouvelle qui ravira le plus la communauté,. Auparavant, il fallait se rendre sur un site externe, configurer à sa guise son réticule et copier/coller le résultat dans la console de. Les joueurs pourront maintenant « éditer et prévisualiser » le réticule, alors qu'il sera possible de partager le code à ses amis ou sa communauté. Si vous souhaitez modifier votre viseur il suffit de vous rendre dans le menu des paramètres, le sous-menu jeu et vous rendre dans l'onglet « viseur ».Finalement, de nombreuses modifications ont eu lieu sur les cartes Breach et Studio, comme des corrections visuelles, de collisions, et autres problèmes en tout genre. Vous pouvez retrouver les changements liés à ces deux cartes directement sur le site officiel