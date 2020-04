CSGO : La MàJ du 10 avril modifie de nombreuses armes, dont le Krieg et le Deagle

Une nouvelle mise à jour a été déployée dans la nuit du 10 au 11 avril, laquelle modifie enfin le Krieg, également appelé SG553. D'autres armes, à l'instar de la M4A1-S, le Deagle ou le Tec-9 ont connu quelques changements.

Mise à jour 10 avril CSGO Armes SG553 : Réduction de la cadence de tir et de la précision.

: Réduction de la cadence de tir et de la précision. AUG : Amélioration de la précision debout sans scoper. Légère réduction de la précision avec le scope.

: Amélioration de la précision debout sans scoper. Légère réduction de la précision avec le scope. M4A1-S : Le prix est réduit à 2 900 $.

: Le prix est réduit à 2 900 $. Deagle : Amélioration de la précision lors d'un saut en réduisant le temps de récupération de la précision après l'atterrissage.

: Amélioration de la précision lors d'un saut en réduisant le temps de récupération de la précision après l'atterrissage. Tec-9 : Réduction de tirs imprécis.

: Réduction de tirs imprécis. Bizon : Augmentation de la pénétration d'armure. Carte Anubis Arrive dans les modes compétitifs. Correction des problèmes de réflexion d'eau. Correction de clipping. Diverses améliorations de performance.

Inferno Wallbang ajouté au niveau de la porte du balcony.

Office La neige s'est accumulée dans la benne à ordures de la cour arrière. Les distributeurs de boissons ont été réapprovisionnés. Les bureaux sont maintenant un lieu non-fumeur. La cuisine a été rangée.

Overpass Correction d'un pixel boost au niveau water site B. Révision de l'éclairage. Le bombiste A a été quelque peu retravaillé en arrière-plan.

Mirage Correction de divers clipping.

Chlorine Changement lumineux pour des nuances plus vives. Changement du modèle CT par défaut par le FBI. Ajout de contreplaqué sur le site bombe B. Suppression des flaques d'eau pour éviter que des joueurs soient vus malgré une smoke. Ajout d'un rebond grenade sur la bâche jaune. Diverses autres corrections.



Le, aussi appelépar la communauté, est devenu de plus en plus populaire auprès des joueurs du FPS depuis octobre 2018 avec une baisse de son prix d'achat. L'arme est très vite devenue commune, et de nombreux joueurs ont pris l'habitude de jouer avec, à tel point qu'elle était pratiquement aussi jouée que l'AK-47. Valve a enfin réagi, en réduisant sa cadence de tir et sa précision, pour le plus grand plaisir de la communauté.De nombreuses autres armes ont été buff ou nerf (voir le patch ci-dessous), dont lequi a vu sa précision être augmentée lors d'un tir en plein saut... Ce buff devrait très vite être corrigé par Valve, étant donné que le Deagle fait désormais partie de l'une des armes les plus précises en sautant.Finalement, quelques cartes ont vu certains de leurs bugs être corrigés, alors que Anubis, fraîchement implanté, fait son entrée dans les cartes compétitives. Sachez enfin qu'un nouveau wallbang fait son apparition sur Inferno, dans les appartements côté A en direction du balcony. Retrouvez tous les détails de la mise à jour du 10 avril ci-dessous.