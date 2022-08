CSGO fête son dixième anniversaire avec une mise à jour

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



. Alors qui va souffler sa dixième bougie (déjà) ce 21 août, Valve souhaite célébrer l'événement, avec une mise à jour. Celle-ci ne modifie pas le gameplay, mais apporte quelques changements qui raviront probablement les joueurs.. Pour les modes Compétitif, Occasionnel et Match à mort, nous retrouvons Anubis, Breach, et Tuscan. Du côté du mode Wingman, Primetime et Blagai viennent s'ajouter aux cartes déjà jouables. Un peu de nouveautés, donc. Climb, Crete, Hive, et Iris ne seront plus jouables.Pour le reste,. Elle contient plus de 60 stickers, tous imaginés par la communauté, à la suite d'un concours organisé par les développeurs. Enfin, dernier point concernant les dix ans de CSGO, sachez que les membres Prime pourront obtenir un badge anniversaire en récupérant de l'XP en jouant, jusqu'au 22 août.Pour conclure son message,, tout en voyant l'esport se développer de plus en plus, avec un pic à 2,7 millions de spectateurs simultanés lors du dernier Major. De quoi promettre un futur heureux et radieux.