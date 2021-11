CSGO fête la sortie de Battlefield 2042 avec des stickers spéciaux

cool but where are 128tick servers and a better anti-cheat software? — Dario ツ (@FreakingPikachu) November 18, 2021

PC Édition Standard → 47,89 € au lieu de 59,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 63,29 € au lieu de 79,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Gold → 79,49 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Ultimate → 95,39 € au lieu de 119,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs deont pour habitude de voir débarquer, très souvent, de nouveaux skins et cosmétiques, que ce soit pour fêter une mise à jour ou un événement spécial, mais il est très rare de voir que ces cosmétiques mettent en avant un autre jeu. Il est encore plus surprenant d'apprendre que le jeu en question pour cette fois est un « concurrent » qui pourrait faire de l'ombre àle temps de quelques semaines. Bien que l'expérience de Battlefield 2042 soit différente à bien des égards, quelques similitudes subsistent, pouvant donner envie aux amateurs du FPS de Valve d'aller découvrir le dernier opus de la licence d'Electronic Arts et DICE.Cette nouvelle capsule, tout simplement nommée « Battlefield 2042 Stickers Capsule », contient 17 stickers uniques, certains étant, avouons-le, assez sympathiques, comme les deux variantes avec le dinosaure.Comme nous vous le disions ci-dessous,, qui attendent autre chose de la part de Valve. Sur Twitter, par exemple, les joueurs s'étonnent de cette collaboration, demandant quand arriveront les tant attendus serveurs 128tick, ou si les prochains stickers ne mettront pas en avant VALORANT, un autre FPS qui est, lui, un vrai concurrent.Quoi qu'il en soit, nous rappelons quereste disponible gratuitement sur Steam et propose l' Opération Riptide jusqu'au mois de février. Quant à Battlefield 2042 , il est disponible depuis ce 19 novembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :