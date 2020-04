CSGO : Deux nouvelles cartes et une nouvelle caisse

La dernière mise à jour de CSGO a ajouté deux nouvelles cartes, ainsi qu'une nouvelle caisse permettant de récupérer de nouveaux skins.

Contenu de la caisse Prisma 2 Collection

Après avoir célébré la sortie d'Half-Life: Alyx avec des skins à l'effigie de la licence, les joueurs depeuvent en récupérer de nouveaux par l'intermédiaire d'une, nommée, introduite via la mise à jour du 31 mars. Cette dernière n'est pas tout à fait comme les autres, puisqu'elle proposeOutre cet ajout, qui ne manquera pas de ravir les joueurs, nous apprenons quefont leur arrivée pour les modes occasionnel, Deathmatch et Scrimmage, à savoiret. En contrepartie,etne sont plus disponibles sur les serveurs officiels.Finalement, en plus de corriger quelques petits problèmes que pouvaient rencontrer les joueurs, Valve informe que celles et ceux étant éligibles pour recevoir le contenu promotionnel de la Master Chief Collection et Half-Life: Alyx pourront recevoir les items, même s'ils sont « VAC ban ». Notez également que l', et que les joueurs ayant une pièce recevront une inscription commémorative indiquant le nombre d'opérations terminées et le nombre d'étoiles atteintes. Tous les détails de la mise à jour sont à retrouver ici