CSGO accueille une carte Fall Guys

La communauté de CSGO est parfois très imaginative et certains proposent très souvent des mods très réussis et originaux. Cette fois-ci, grâce au travail de Teteu and Enrico_srp4, les joueurs peuvent profiter d', le battle royale de Mediatonic, qui avait cartonné à la fin de l'été 2020.Dans cette carte,, mais aussi les skins de ces personnages gélatineux. Vous pouvez jouer aléatoirement l'un de ces niveaux ou le choisir, comme bon vous semble. Teteu et Enrico_srp4 expliquent qu'ils ont décidé de réaliser ce projet pour apprendre avec « un respect et une admiration pour l'équipe de Fall Guys ».Si vous souhaitez tenter l'expérience, vous pouvez télécharger la carte Fall Guys, qui se nomme tout simplement mg_falling_guy, directement via le Workshop de Steam . Cliquez sur le bouton vert « s'abonner » et vous y aurez accès lors du lancement de CSGO . Nous vous conseillons de tester cela à plusieurs, entre amis, pour que ce soit plus amusant.