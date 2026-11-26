Avez-vous déjà ouvert une caisse CS2 ? Si c'est le cas, vous connaissez déjà la sensation de regarder l'animation en attendant de voir quel skin apparaît. Si ce n'est pas le cas, c'est l'une des fonctionnalités qui rendent l'écosystème des skins CS2 si intéressant. Mais ce guide ne parle pas de n'importe quelles caisses. Nous nous concentrons sur certaines des options les plus sous-estimées que les joueurs et les traders ont pu laisser de côté.

Avertissement

Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement. Les résultats d'ouverture de caisses sont aléatoires et ne sont pas garantis. La valeur des skins et des caisses peut évoluer avec le temps, et les prix passés ne garantissent pas les résultats futurs. Counter Strike, CS2, CS:GO, Steam et Valve sont des marques déposées de Valve Corporation.

Avez-vous déjà ouvert une caisse CS2 ? Si c'est le cas, vous connaissez déjà la sensation de regarder l'animation en attendant de voir quel skin apparaît. Si ce n'est pas le cas, c'est l'une des fonctionnalités qui rendent l'écosystème des skins CS2 si intéressant. Mais ce guide ne parle pas de n'importe quelles caisses. Nous nous concentrons sur certaines des options les plus sous-estimées que les joueurs et les traders ont pu laisser de côté.

Comment évaluer les caisses CS2

Non, non, ne vous compliquez pas la vie. Vous n'avez pas besoin d'années d'études universitaires ni de compétences avancées en analyse de données pour évaluer des caisses CS2. Bien sûr, cela demande un peu de recherche, mais une fois que vous savez quoi regarder et comment vous y prendre, le processus peut être plutôt amusant.

Vérifiez les probabilités et la rareté

Toutes les caisses suivent la même structure de rareté, mais la valeur vient de ce que contient chaque palier. Regardez combien de couteaux ou de gants se trouvent dans le palier le plus élevé par rapport au nombre total de skins, car un pool plus restreint signifie une probabilité plus forte d'obtenir cet objet. Examinez aussi les skins des paliers inférieurs, car une caisse avec des options Mil Spec ou Restricted correctes donne moins l'impression d'une perte totale, même sans décrocher l'objet le plus rare.

Comparez le coût et le retour

Avant d'acheter des clés en grande quantité, estimez grossièrement combien vous dépenseriez en ouvrant assez de caisses pour avoir une chance raisonnable d'obtenir l'objet le plus rare, puis comparez ce montant à son prix actuel sur le marché. Dans la plupart des cas, acheter le skin directement revient moins cher que d'ouvrir assez de caisses pour l'obtenir, et mieux vaut l'accepter tôt plutôt que de continuer à ouvrir des caisses à sa recherche. Ce type de calcul aide aussi à décider si une caisse vaut la peine d'être ouverte pour le plaisir ou dans le cadre d'une collection sur le long terme.

Vérifiez la tendance de la caisse

Regardez si la caisse est encore active dans les pools de drops ou si elle a déjà été retirée, car les caisses abandonnées conservent généralement mieux leur valeur dans le temps. Faites attention à l'évolution des prix moyens de cette caisse ces derniers mois, car une croissance régulière sur plusieurs skins signale une vraie demande. Une caisse qui n'a connu qu'une flambée brève due au battage médiatique, sans croissance durable des prix, est généralement un choix plus faible pour y consacrer du temps ou de l'argent.

Les caisses CS2 les plus sous-estimées

Passons maintenant aux caisses elles-mêmes. Nous avons sélectionné quelques caisses Counter-Strike 2 sous-estimées que vous pourriez envisager si vous cherchez des skins et des objets intéressants. Voici nos choix :

Revolution Case

Sortie le 9 février 2023, la caisse Revolution CS2 est souvent négligée parce qu'elle est bon marché, généralement autour de 0,20 à 0,30 $. Elle a un look affirmé avec des designs de style anime et street art, ce qui tranche avec les caisses plus anciennes et plus tactiques. Ce qui la rend digne d'attention, c'est son pool de gants, puisqu'elle peut contenir six types de gants différents, ce qui lui donne un vrai potentiel de forte valeur alors qu'elle ne coûte presque rien à l'achat. Le prix de la clé est le classique 2,50 à 2,99 $ selon l'endroit où vous l'achetez. Parmi les objets notables de cette caisse :

AWP Duality

M4A4 Temukau

Moto Gloves Polygon

Dreams and Nightmares Case

Sortie le 20 janvier 2022, la caisse Rêve et Cauchemar est née d'un concours Valve dans lequel des artistes de la communauté ont conçu les skins et se seraient partagé plus d'un million de dollars de récompenses. Elle s'échange habituellement entre 1 et 1,70 $, les clés coûtant environ 2,50 $. Son style artistique sombre et onirique la fait sortir du lot, mais une partie de sa vraie valeur vient de son pool de couteaux, qui inclut de rares finitions Gamma Doppler difficiles à trouver dans d'autres caisses. Parmi les objets notables de cette caisse :

AK-47 Nightwish

MP9 Starlight Protector

Butterfly Knife Gamma Doppler

Fracture Case

Sortie le 6 août 2020, la Fracture Case est facile à oublier aujourd'hui puisqu'elle ne fait plus partie du pool de drops habituel, mais c'est précisément pour cela qu'elle mérite un second regard. Elle coûte généralement entre 0,20 et 0,60 $, les clés tournant autour de 2,50 $. Elle a introduit quatre nouveaux types de couteaux d'un coup, ce qui est rare pour une seule caisse. Quelques-uns de ses objets phares sont encore bien considérés aujourd'hui, pas seulement pour leur rareté, mais parce que les joueurs aiment sincèrement leur allure. Parmi les objets notables de cette caisse :

Desert Eagle Printstream

AK-47 Legion of Anubis

Skeleton Knife Crimson Web

Les meilleures façons d'obtenir des caisses CS2

Mais comment obtenir concrètement ces caisses ? Heureusement, vous avez plusieurs options. Comparées à l'achat direct de skins, les caisses peuvent être un moyen relativement abordable d'ajouter de nouveaux objets à votre inventaire. Voyons les principales façons de les obtenir :

Les drops hebdomadaires du compte Prime

Jouer avec un compte Prime reste le moyen gratuit le plus simple de récupérer des caisses, puisque cela vous rend éligible à une récompense hebdomadaire après avoir progressé en matchmaking. Ces récompenses peuvent inclure des caisses aléatoires du pool actuel, donc plus vous jouez régulièrement au fil de la semaine, plus vous avez d'occasions. L'inconvénient, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur la caisse qui tombe, donc cette voie convient aux joueurs qui apprécient la surprise plus qu'à ceux qui visent une caisse précise.

L'achat direct sur le marché

Quand vous savez déjà exactement quelle caisse vous voulez, l'acheter directement sur le Steam Market ou sur un site tiers de confiance est généralement la voie la plus rapide. Cela supprime complètement le hasard et fonctionne particulièrement bien pour les caisses qui ont déjà quitté le pool de drops hebdomadaires, puisque celles-ci sont difficiles à obtenir autrement. Les prix varient souvent un peu d'une plateforme à l'autre, donc une comparaison rapide avant l'achat peut vous faire économiser un peu d'argent.

L'échange avec d'autres joueurs

L'échange se situe quelque part entre le résultat aléatoire et le plein tarif, et il fonctionne bien si vous avez déjà des objets en trop qui dorment et que vous n'utilisez pas. Beaucoup de joueurs sont prêts à troquer des caisses contre d'autres caisses ou de petits skins, car les caisses ont une faible valeur individuelle et circulent facilement. Cette approche brille surtout avec les caisses anciennes ou abandonnées, puisque les traders de longue date en ont parfois encore quelques-unes de côté que les joueurs occasionnels ne croisent presque plus.

Conclusion

Le schéma commun à Revolution, Dreams and Nightmares et Fracture mérite d'être appliqué à toute caisse que vous évaluez : les plus intéressantes sont généralement bon marché parce que le marché n'a pas encore pris la mesure de ce qu'elles contiennent réellement, qu'il s'agisse de six types de gants entassés dans une caisse à 0,20 $ ou de quatre finitions de couteau lancées d'un coup. Fracture illustre le mieux ce point. Elle est sortie du pool habituel il y a des années, et c'est exactement pour cela que ses prix ont tenu au lieu de s'effondrer. Si vous hésitez à vous lancer sur l'une de ces trois, faites d'abord le calcul du coût : acheter directement le skin que vous voulez revient presque toujours moins cher que d'ouvrir des caisses jusqu'à l'obtenir, alors considérez l'ouverture de caisses comme intéressante quand le calcul lui-même tient la route ou quand vous le faites purement pour l'expérience, et achetez en direct le reste du temps.