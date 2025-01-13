Le mod Classic Offensive de Counter-Strike abandonné par Valve ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 janvier 2025 à 15h17
Après huit ans de développement, Classic Offensive, un mod très attendu mêlant le meilleur de CS 1.6 et de CS:GO, se retrouve dans une impasse. Valve a supprimé son application de Steam sans fournir la moindre explication, laissant développeurs et fans perplexes.
Le mod Classic Offensive de Counter-Strike abandonné par Valve ?
Lancé en accès anticipé en 2016 et passé par le processus Steam Greenlight en 2017, Classic Offensive avait pour ambition de recréer une expérience de jeu axée sur la communauté, en se détachant des systèmes de matchmaking et de skins. Sa sortie, initialement prévue pour les fêtes de 2024, avait été repoussée à début 2025, mais l'arrêt soudain de l'application met sérieusement en doute l'avenir du projet.

La réaction des développeurs

Les créateurs de Classic Offensive ont publié une déclaration soulignant leur frustration face au silence de Valve : « Nous avons suivi à la lettre les recommandations pour publier un mod sur Steam [...] mais personne chez Valve ne nous a jamais demandé d'arrêter. Ce silence est encore pire qu'une injonction formelle. » Ils ont également déploré l'absence de communication depuis 2020, malgré une longue histoire d'interactions avec Valve.

Une communauté en colère

Le célèbre créateur de contenu WarOwl a exprimé son soutien aux développeurs, qualifiant l'absence d'explications de « gifle à la communauté des moddeurs ». Sur Reddit, un fil dédié a attiré plus de 300 commentaires avant d'être supprimé pour non-conformité aux règles. La frustration des fans est palpable : « Valve, Counter-Strike lui-même était un mod. Publiez Classic Offensive, cela ne représente aucune menace crédible pour vous. »

Erreur ou décision délibérée ?

Certains pensent qu'il s'agit d'une erreur liée à une revue automatisée, d'autres évoquent une décision consciente de Valve de freiner le projet. Quelle qu'en soit la raison, le sort de Classic Offensive reste incertain, laissant la communauté dans l'attente d'une réponse, qui devrait arriver assez vite, s'il s'agit d'une erreur, ou si pression populaire l'emporte.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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