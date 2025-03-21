Deux tiers du temps passé sur PC l'an dernier étaient dédiés à des jeux vieux de plus de six ans



le 21 mars 2025 à 10h50 Publié par Florian Lelong le 21 mars 2025 à 10h50

Alors que les nouveaux jeux continuent d'affluer chaque année, une étude récente de Newzoo révèle que l'essentiel du temps passé par les joueurs en 2024 était encore consacré à des titres sortis il y a plusieurs années. Un constat qui met en lumière l'importance durable de grands classiques sur le marché actuel.