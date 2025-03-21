Deux tiers du temps passé sur PC l'an dernier étaient dédiés à des jeux vieux de plus de six ans

Alors que les nouveaux jeux continuent d'affluer chaque année, une étude récente de Newzoo révèle que l'essentiel du temps passé par les joueurs en 2024 était encore consacré à des titres sortis il y a plusieurs années. Un constat qui met en lumière l'importance durable de grands classiques sur le marché actuel.
Les anciens jeux dominent toujours le marché PC
Selon le dernier rapport de Newzoo
présenté cette semaine lors de la Game Developers Conference
, en 2024, 67 % du temps total passé à jouer sur PC
concernait des jeux âgés d'au moins six ans. Parmi ces jeux incontournables :
- Counter Strike 2 et GO (7,1 %)
- League of Legends (6,4 %)
- Roblox (6,2 %)
- DOTA 2 (5,8 %)
- Fortnite (5,4 %)
Ces jeux, bien installés depuis des années, notamment grâce à des scènes compétitives bien huilées, continuent ainsi de capter l'essentiel du temps de jeu, confirmant leur statut d'indétrônables. À l'inverse, seuls 8 % du temps de jeu PC
ont été consacrés aux sorties récentes de 2024, tandis que 25 % du temps étaient dédiés à des jeux âgés de deux à cinq ans.
Les consoles un peu moins concernées, mais la tendance reste présente
Cette situation est moins marquée sur consoles, mais la tendance demeure similaire : 44 %
du temps passé sur PlayStation et 49 %
sur Xbox concernaient des jeux sortis il y a six ans ou plus. Seuls 15 %
du temps total sur les deux plateformes étaient dédiés aux nouveautés sorties en 2024.
Parmi ces nouveautés, trois titres majeurs ressortent particulièrement : Call of Duty: Black Ops 6
, NBA 2K25
et EA Sports FC 25
, qui représentent à eux seuls près de la moitié du temps passé sur les jeux de l'année.
Newzoo note dans son rapport que le nombre total d'heures jouées augmente, mais qu'il reste concentré principalement sur les gros titres AAA. Le marché devient ainsi « cannibalisant
», avec des jeux qui se disputent âprement l'attention des joueurs dans une lutte quasi à somme nulle.
Des habitudes de jeu de plus en plus figées
Un autre chiffre intéressant montre que chaque joueur a joué en moyenne à environ 10 jeux
sur Steam en 2024, un chiffre similaire à celui observé sur PlayStation (10 jeux) et Xbox (9 jeux). Toutefois, ces jeux devaient être joués au moins deux heures pour être comptabilisés dans ces moyennes. L'étude précise :
Les habitudes des joueurs se figent autour d'un nombre limité de jeux, réduisant ainsi le marché potentiel pour les nouvelles sorties.
Cette réalité rend la tâche des nouveaux entrants encore plus complexe, car ils doivent convaincre les joueurs de délaisser leurs classiques pour essayer quelque chose de neuf.
Des revenus en baisse sur consoles en 2024
Enfin, Newzoo indique que les revenus annuels générés par la vente de jeux à plein tarif sur consoles ont atteint environ 19,9 milliards de dollars en 2024
, soit une baisse de 14 %
par rapport à 2023. Cette baisse s'explique notamment par un calendrier de sorties moins impressionnant qu'en 2023, année marquée par de grosses sorties comme :
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Spider-Man 3
- Super Mario Bros Wonder
La baisse de revenus souligne ainsi à quel point les sorties majeures influencent fortement la dynamique du marché.
Une industrie qui doit composer avec ses classiques
Ce rapport met donc en évidence la force des jeux anciens, lesquels ont souvent un aspect compétitif, capables de conserver une grande partie de l'attention des joueurs malgré le flux constant de nouvelles sorties. Pour les éditeurs et développeurs, cela implique de repenser leurs stratégies afin de mieux comprendre les habitudes et préférences de joueurs attachés à leurs classiques.
En attendant, le constat est clair : les grands classiques ne sont pas près de disparaître des bibliothèques des joueurs.
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