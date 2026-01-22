CS2 lance la saison 4 avec une importante mise à jour

Valve a publié, dans la nuit de mercredi à jeudi, une mise à jour sur Counter-Strike 2 permettant, entre autres, de lancer la saison 4 du mode Premier, tout en apportant différents changements.

Patch CS2 22 janvier PREMIER La Saison Quatre de Premier a commencé

Anubis a été ajouté au pool de cartes Active Duty

Train a été retirée du pool de cartes Active Duty COMPÉTITIF Ajustement des valeurs de rang compétitif du matchmaking par carte. Les groupes de compétences compétitifs existants par carte ont expiré et s'afficheront de nouveau une fois que le joueur aura obtenu le nombre de victoires requis GAMEPLAY Ajustements mineurs sur la MP7 et la MP5-SD : Légère augmentation des dégâts Légère réduction de la décroissance des dégâts Prix réduit de 100 $.

Prix de la PP-Bizon réduit de 100 $.

Changements liés au saut : Le temps d'atterrissage est désormais calculé avec une précision en subtick Sauter et atterrir n'affectent plus l'endurance. La pénalité de vitesse à l'atterrissage est désormais une simple fonction du temps d'atterrissage Toute pression de saut dans la fenêtre sv_bhop_time_window centrée sur le moment de l'atterrissage, qui n'a pas été pénalisée par sv_jump_spam_penalty_time, sera considérée comme un bunnyhop réussi Le comportement de saut hérité peut être restauré sur les serveurs privés avec sv_legacy_jump

Les guides de cartes peuvent désormais être chargés dans les parties en ligne en modes Casual et Retakes (via le menu ÉCHAP) SON Réduction de la latence de sortie audio

Sons de dégainage et d'inspection du couteau de meilleure fidélité

Les sons de dégainage des armes, couteaux et équipements ne se chevauchent plus lors des changements rapides entre eux

Les sons d'impact des couteaux sont désormais uniques selon les attaques principales ou secondaires, ainsi que les attaques frontales et dorsales. Cela reflète les différents montants de dégâts infligés par chaque attaque

Les sons d'ambiance ne redémarrent plus depuis le début lors des transitions entre zones COLIS HEBDOMADAIRE Ajout de deux toutes nouvelles collections d'armes à la liste de drops du Colis hebdomadaire : Harlequin, Achroma

Retrait de quatre collections d'armes de la liste de drops du Colis hebdomadaire : Safehouse, Dust 2, Collection Nuke 2018 et Collection Inferno 2018 ARMURERIE Ajout d'un nouvel objet en édition limitée : l'AK47 | Aphrodite DIVERS Augmentation de la fidélité des matériaux sur certaines armes de base : Ak47 Aug AWP Berettas Deagle Galil Mac-10 MP7 P250 Tec9 USP-S Bizon Cz75a Famas MP9

Modification du comportement de l'état vocal afin d'afficher systématiquement un micro pour le joueur local si le micro est ouvert

Correction d'un bug lié à l'intersection de la Deathcam

Correction de certains cas où le joueur entrait en collision avec des arêtes internes en glissant le long d'une rampe en mode surf

Amélioration de la résolution du PVS pour certains éléments statiques de la géométrie des niveaux

Correction de petites interpenetrations dans les animations du Butterfly Knife

Correction d'un cas où les projections de sang n'apparaissaient pas SCRIPTING DES CARTES Correction d'un bug où l'activateur était parfois incorrect pour les sorties OnOpen, OnFullyOpen, OnClose et OnFullyClosed des func_door

Ajout de BaseModelEntity.GetModelName

Ajout de BaseModelEntity.GetModelScale

Ajout de BaseModelEntity.GetColor

Ajout de BaseModelEntity.IsGlowing CARTES Suppression des cartes communautaires Golden, Palacio, Agency et Rooftop de tous les modes de jeu

Ajout des cartes communautaires Warden, Stronghold et Alpine aux modes Compétitif, Casual et Match à mort

Ajout des cartes communautaires Sanctum et Poseidon au mode Wingman Anubis Déplacement de la chute du pont près des portes Mid

Orientation des portes Mid inversée

Ajout d'un trou entre l'E-box et l'arrière du site B

Déplacement des caisses du site de bombe A en haut des marches, sur la passerelle

Ajout d'un échafaudage au pilier du site de bombe A

est l'un des jeux les plus populaires au monde et probablement le FPS le plus joué, et Valve le sait bien. C'est pourquoi il entretien sa communauté avec des nouveautés, notamment introduites par le biais des saisons. Rien d'exceptionnel puisqu'il s'agit très souvent d'une rotation au niveau des cartes, avec quelques modifications dans le gameplay, mais suffisant pour garder sa base d'utilisateurs active.N'oublions pas non plus les nouveaux skins, introduits également via cette mise à jour. Mais pour tout savoir des changements liés au contenu, vous pouvez consulter le patch notes de la saison 4 de CS2, en français, ci-dessous.