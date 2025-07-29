CS2 change le bruit des armes et d'autres points avec la mise à jour du 28 juillet (patch notes)

Valve vient de publier une petite mise à jour qui se fera remarquée sur Counter-Strike 2, avec certains bruits d'armes qui ont changé, de nouvelles animations et bien d'autres choses.

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Patch notes 28 juillet de CS2 ANIMATION Le système d'animation de CS2 est en cours de mise à niveau vers AnimGraph2, ce qui nécessite une révision complète du contenu existant. La mise à jour d'aujourd'hui remplace toutes les animations à la première personne, y compris le déploiement des armes, le tir, le rechargement et l'inspection.

Remplacement et mise à jour de toutes les animations des poulets. GAMEPLAY Améliorations de la prédiction des dégâts lors des tirs en mouvement.

Le rechargement des fusils à pompe ne reprendra plus automatiquement après avoir été interrompu.

Correction de plusieurs cas où un joueur pouvait rester coincé dans la géométrie des cartes en surfant (par exemple, sur les cartes de type "surf"). AUDIO Correction d'un cas où les réglages individuels du volume vocal des joueurs ne fonctionnaient pas correctement.

Diverses améliorations des sons liés au rechargement et à la sortie des armes, en lien avec les mises à jour AnimGraph2.

Ajout de nouveaux sons sensibles à la vitesse lors du surf (activables via la commande sv_surf_sounds et ajustables via snd_surf_volume_inair, snd_surf_volume_map, snd_surf_volume_slide).

Diverses améliorations des sons d'ambiance à destination des créateurs de cartes communautaires. DIVERS Le navigateur de serveurs communautaires s'ouvre désormais via l'Overlay Steam lorsqu'on joue en mode plein écran exclusif. CARTES Overpass Ajout de verre cassable aux portes du site B.

Ajustement de la rambarde au niveau de Heaven.

Ajustement de l'angle du camion sur le site A.

Vue bloquée depuis la benne du camion vers les escaliers.

Mur relevé derrière la benne à ordures, près des escaliers du site A.

Modification de la texture du mur derrière la benne.

Suppression d'une partie de l'herbe près du site A.

Surface supérieure des murs cassés près du site B aplatie.

Fils électriques réactivés sur toute la carte. Train Ajout de nouvelles couvertures sur le site A près du train « Hell ».

Nouvelle couverture ajoutée et plateforme ajustée sur le site B, à l'extérieur de la zone « Z ».

Nouvelle couverture ajoutée dans les couloirs supérieurs du site B.

Ajustement des couvertures au niveau d'Ivy.

Bandes horizontales supprimées sur les grandes portes du site A.

Plateforme côté CT sur le site B relevée.

Ajustement de l'éclairage sur le site B.

Ajustements généraux du clipping sur toute la carte. Inferno Fenêtres de l'église ouvertes au-dessus de Coffins.

Chemin dans le jardin de l'église rétréci au niveau de l'entrée, mais élargi près de Coffins.

Ajustement de la forme de la première boîte sur le site B.

Réparation terminée pour la rambarde du balcon sur le site A.

Bordures supprimées le long du Mid.

Lumière de l'Arche déplacée au plafond.

Ajustements visuels sur Banana afin d'améliorer la lisibilité des joueurs.

Ajustements divers des éléments décoratifs sur toute la carte. Dogtown Mise à jour vers la version la plus récente du Workshop communautaire.

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Les mises à jour majeures ne sont pas fréquentes sur, mais quand Valve décide d'en publier une, les joueurs ne peuvent pas les louper. Dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 juillet, le studio en a déployée une qui ne passera probablement pas inaperçue. Pas de changement au niveau de l'économie comme ce fut le cas la dernière fois, mais plutôt dans le gameplay, avec des bruits qui ont été modifiés lorsqu'une arme est rechargée. Les animations sont aussi revues et. D'autres ajustements, comme la prédiction des dégâts, sont aussi ajustés.Vous pouvez découvrir ci-dessous l'entièreté duCS2 est, pour rappel, disponible en free-to-play via Steam.