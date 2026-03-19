CS2 apporte un changement majeur aux rechargements, qui change tout

Valve vient de déployer une mise à jour majeure pour Counter-Strike 2 qui modifie radicalement le système de rechargement. Fini la réserve de munitions magique, chaque balle compte désormais. Un changement tactique profond accompagné de nouveautés pour les guides de cartes et les parties personnalisées.
Les joueurs de jeux de tir ont tous cette même habitude tenace, celle de recharger leur arme après avoir tiré une seule balle
. Cette mécanique, ancrée dans nos réflexes de joueurs depuis les premiers balbutiements du genre, vient de subir un coup d'arrêt brutal dans le FPS de Valve. La dernière mise à jour de Counter-Strike 2 transforme en effet le système de munitions pour adopter une approche beaucoup plus réaliste et punitive
, se rapprochant de ce que proposent des titres de survie ou des jeux plus exigeants.
Fini le rechargement sans conséquence
Jusqu'à présent, le fonctionnement des munitions dans le jeu reposait sur une réserve globale. Recharger une arme à moitié pleine remettait simplement le chargeur à niveau en puisant dans cette réserve magique. Désormais, chaque arme possède un nombre fixe de chargeurs
. Si vous décidez de recharger, le chargeur actuel est jeté au sol, et toutes les balles non tirées qu'il contenait sont définitivement perdues
.
Les développeurs ont détaillé leur réflexion dans un article de blog
publié récemment. Selon eux, l'ancien système n'impliquait aucun compromis stratégique et facilitait trop la gestion des ressources lors des affrontements.
Nous pensons que la décision de recharger devrait avoir des enjeux plus importants. En position de sécurité avec suffisamment de temps, vous pouviez recharger après avoir tiré une seule balle ou un demi-chargeur, et le reste de la manche n'en était pas affecté.
Pour compenser cette perte, Valve a ajusté le nombre de chargeurs disponibles selon les armes
. La majorité des fusils bénéficieront de trois chargeurs de rechange. Cependant, certaines armes en auront moins pour récompenser la précision des joueurs, tandis que d'autres en possèderont davantage pour encourager les tirs de suppression à travers les murs et les écrans de fumée.
Les guides de cartes s'invitent en mode compétitif
Outre ce bouleversement balistique, la mise à jour apporte des modifications substantielles à d'autres fonctionnalités. Les guides de cartes, qui permettent d'afficher des repères visuels pour lancer ses grenades avec précision, ne sont plus cantonnés aux modes occasionnels ou hors ligne
. Ils débarquent désormais en mode compétitif.
Pour ne pas déséquilibrer les affrontements, ces aides visuelles seront limitées aux cinq premières manches de la partie. Cette nouveauté a pour but d'aider les joueurs à se familiariser avec les lancers essentiels en début de match, tout en garantissant l'équité compétitive grâce à des guides plus restreints que ceux disponibles en entraînement.
Enfin, les parties personnalisées reçoivent une amélioration ergonomique très attendue. Profitant de la popularité croissante des modes créés par la communauté grâce aux outils avancés de Counter-Strike 2, Valve a intégré un bouton permettant de rejoindre directement ses amis
. Il n'est plus nécessaire de passer par la création fastidieuse d'un salon d'attente. Un simple clic depuis la liste d'amis permet de plonger instantanément dans des modes de jeu alternatifs.
La mise à jour est d'ores et déjà disponible, et le patch notes est à retrouver sur Steam
.
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