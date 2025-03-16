CS: Legacy, le remake ambitieux de Counter-Strike 1.6 qui pourrait tout changer

Le mythique Counter-Strike 1.6 renaît avec CS:Legacy, un remake intégral développé par l'équipe derrière PROMODE, qui promet une expérience entièrement modernisée et autonome.

CS:Legacy, retour aux sources en haute définition

Des innovations techniques prometteuses

Un système de shaders PBR (Physically Based Rendering) pour des graphismes réalistes.

Un moteur de rendu personnalisé avec des effets visuels améliorés.

Un système de réflexion entièrement réécrit pour une meilleure gestion des éclairages et des textures.

Une interface utilisateur entièrement repensée pour offrir une expérience modernisée tout en respectant l'esprit de CS 1.6.

Notre jeu intègre des shaders PBR, un système de réflexion totalement réécrit, une interface utilisateur personnalisée, ainsi que des outils entièrement développés en interne

Une approche fidèle au gameplay original, avec une technique moderne

Une nouvelle dynamique dans le monde du FPS compétitif ?

Un projet suivi de près par la communauté

L'équipe derrière PROMODE vient d'annoncer officiellement le développement de CS:Legacy,, intégralement reconstruit à partir d'un code original. Ce projet inédit vise à raviver l'expérience classique du FPS légendaire en la transposant sur un moteur entièrement revisité par leurs soins.Prévu comme un titre standalone,qui ambitionne de séduire aussi bien les nostalgiques du jeu original que les nouveaux adeptes de FPS compétitifs.Les développeurs précisent que, retravaillée par leur équipe interne afin de profiter au mieux des technologies actuelles.Parmi les nouveautés techniques majeures annoncées, on trouve notamment :L'équipe insiste sur le fait que CS:Legacy n'est pas un simple portage amélioré, mais un jeu entièrement recréé à partir du code source original, écrit spécifiquement pour l'occasion.Cette approchetout en modernisant les aspects visuels et techniques pour correspondre aux standards de 2025., mais enrichi par des améliorations visuelles et ergonomiques susceptibles d'attirer une nouvelle génération de joueurs sans perdre les vétérans en chemin.Si CS:Legacy ne dispose pas encore d'une date officielle de sortie, bien que l'année 2025 soit avancée, le projet attire déjà les regards en promettant un retour aux racines du FPS multijoueur compétitif. Cette initiative arrive à point nommé, alors que Valve poursuit l'évolution de sa licence avec Counter-Strike 2, laissant une partie de la communauté nostalgique de l'expérience originelle de CS 1.6.L'accès à une version standalone, gratuite des contraintes techniques d'un mod, pourrait donc fortement séduire les adeptes du FPS compétitif à la recherche d'une expérience plus authentique, tout en profitant des dernières avancées techniques.Les équipes derrièrepromettent d'en dire plus très prochainement via leur compte officiel sur X (Twitter) :. Les joueurs passionnés de la licence ou simplement nostalgiques auront tout intérêt à surveiller attentivement cette annonce, qui pourrait marquer un tournant majeur dans l'histoire récente des FPS compétitifs.Avec un développement basé sur l'authenticité du gameplay original couplé à des améliorations visuelles significatives, CS:Legacy pourrait bien réussir le pari difficile de réunir anciens et nouveaux joueurs autour d'une même passion.