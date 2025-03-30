Counter-Strike : Son créateur partage un regard critique sur l'industrie du jeu vidéo d'aujourd'hui



le 30 mars 2025 à 18h54 Publié par Florian Lelong le 30 mars 2025 à 18h54

Minh Le, co-créateur de l'emblématique Counter-Strike, vient de livrer sa vision sur l'évolution de l'industrie vidéoludique ces dernières décennies. En revenant sur l'immense succès du FPS tactique lancé il y a plus de vingt ans, il souligne aujourd'hui les nombreux défis auxquels sont confrontés les développeurs souhaitant se démarquer dans un marché désormais saturé.