Counter-Strike 2 : Un skin banal vendu 45 000 $, pour cette raison précise

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 juin 2025 à 17h14
Un skin d'un MAC-10, qui ne vaut que quelques centimes, a pourtant été vendu 45 000 dollars. Pour une raison assez particulière, très prisée de certains joueurs.
Counter-Strike 2 : Un skin banal vendu 45 000 $, pour cette raison précise
Les skins de Counter-Strike sont réputés pour atteindre des prix astronomiques, mais cette fois-ci, ce n'est pas une arme particulièrement rare ou exceptionnelle qui fait sensation. Un joueur vient en effet d'acquérir un skin tout à fait commun pour le MAC-10, une arme pas spécialement utilisée, au prix exorbitant de 45 000 dollars. La raison ? Son indice de détérioration est le plus bas jamais enregistré dans l'histoire du jeu.

Un skin commun devenu exceptionnel

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Habituellement, les designs rares et exotiques atteignent facilement des montants à six chiffres, voire davantage, pour des armes très populaires. Ici, le cas est différent, puisque ce skin MAC-10 bronze est tout ce qu'il y a de plus banal. Alors pourquoi ce tarif hallucinant ? Tout repose sur son indice de détérioration, un élément essentiel qui détermine la qualité visuelle de l'objet.

Un record historique d'usure quasi nul

Dans Counter-Strike, l'indice de détérioration (wear rating) varie entre 0 (état absolument neuf, sans la moindre imperfection) et 1 (extrêmement usé). Ce MAC-10 a un indice de 0,000000000104308, soit l'état le plus proche possible de la perfection absolue jamais observé sur une arme du jeu.
C'est précisément cette rareté extrême qui a convaincu un collectionneur d'investir une telle somme. « Cet indice ultra-faible rend ce MAC-10 bronze tout simplement unique. Même si le skin est commun, cet état quasiment parfait la rend inestimable pour les collectionneurs », précisent les spécialistes du marché de skins.

D'ailleurs, sur le marché Steam, plusieurs skins similaires sont vendus pour une bouchée de pain, entre 5 et 11 centimes. Mais leur usure est évidemment bien différente.

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Un marché toujours aussi lucratif pour Valve

La vente spectaculaire de ce MAC-10 illustre parfaitement le dynamisme et l'attrait permanent du marché des skins. Avec CSGO, la licence a rapporté à Valve près d'un milliard de dollars grâce aux ouvertures de caisses et aux échanges. Counter-Strike 2 semble suivre exactement la même voie, et pourrait dépasser ces chiffres impressionnants.

La demande constante en nouveautés et raretés permet à Valve de maintenir l'engouement, attirant collectionneurs et joueurs prêts à dépenser des fortunes pour des pièces parfois étonnantes. Cela a même un impact sur le jeu, puisque certains lancent CS dans le simple but de récupérer des caisses, ou des skins.

De nouvelles surprises à venir ?

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Cette affaire montre qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un skin extrêmement rare pour atteindre des prix vertigineux. Un simple détail technique suffit à provoquer l'intérêt et à déclencher des ventes spectaculaires.

Il est probable que le marché des skins réserve encore de belles surprises dans les prochains mois. Les amateurs et collectionneurs devront donc rester attentifs : la prochaine vente record pourrait concerner une pièce tout aussi inattendue.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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