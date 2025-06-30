Counter-Strike 2 : Un skin banal vendu 45 000 $, pour cette raison précise

Counter-Strike 2 (CS2) est un FPS compétitif gratuit développé par Valve, disponible sur PC via Steam. Successeur de CS:GO, il propose des graphismes améliorés grâce au moteur Source 2, des cartes retravaillées, une gestion dynamique des grenades, et reste un pilier de l'esport avec une communauté passionnée et des compétitions internationales régulières.