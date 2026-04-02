Counter-Strike 2 booste enfin ses performances avec le système Animgraph 2

La nouvelle mise à jour Animgraph 2 de Counter-Strike 2 ne se contente pas de sublimer les animations du jeu. Actuellement en phase bêta, cette refonte technique promet des gains de performances significatifs pour les petites configurations et clarifie les mouvements.
La refonte du système d'animation de Counter-Strike 2, baptisée Animgraph 2, s'annonce comme l'une des mises à jour les plus importantes depuis le lancement du jeu
. Conçue pour améliorer l'ensemble des animations à la troisième personne, elle réduit également drastiquement la charge sur le processeur et le réseau. En d'autres termes, le titre de Valve sera non seulement plus beau, mais il tournera aussi beaucoup mieux sans nécessiter l'achat de nouveaux composants informatiques.
Des animations repensées pour plus de clarté
Le jeu multijoueur regorge d'animations spécifiques, comme les rechargements propres à chaque arme ou les dégainages de couteaux, qui n'étaient jusqu'à présent visibles qu'à la première personne. Cette nouvelle version permet enfin d'afficher vos armes dans toute leur splendeur aux yeux des autres joueurs
. Plus important encore, Valve a écouté les retours de la communauté en ajustant les animations de déplacement.
Il est désormais beaucoup plus facile d'identifier visuellement un adversaire qui effectue un « counter-strafe », cette technique de freinage brutal très prisée par les professionnels. Cette lisibilité accrue devrait grandement contribuer à apaiser les accusations de triche, puisqu'il sera plus simple de comprendre comment un joueur a pu vous éliminer en sortant d'un angle.
Un gain de performances salvateur
Contrairement à certaines modifications déployées par Valve de manière abrupte, Animgraph 2 est pour l'instant exclusif à la version bêta de Counter-Strike 2
. Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait été communiquée pour le jeu principal, les premiers retours sont extrêmement positifs sur le plan technique.
L'un des plus gros problèmes lors de la transition de Global Offensive vers cette nouvelle itération était l'exigence matérielle accrue liée au moteur Source 2. Pour les joueurs disposant de configurations modestes, cette mise à jour s'avère déjà très bénéfique. Sur Reddit
, certains passionnés font état d'une augmentation de leur taux de rafraîchissement allant jusqu'à 8 %
. À l'heure où les meilleurs écrans gaming dépassent les 500 Hz, la moindre optimisation est bonne à prendre pour la communauté compétitive.
Des ajustements discrets sur les cosmétiques
Si certaines animations manquent encore à l'appel, comme l'inspection détaillée des armes si chère aux collectionneurs, d'autres modifications ont été intégrées en toute discrétion. Les finitions de certains objets virtuels, notamment la gamme Printstream, bénéficient désormais de reflets beaucoup plus marqués sous les éclairages du jeu.
Cette amélioration visuelle, bien qu'elle n'atteigne pas encore la vivacité de l'ancien opus, aura très certainement un impact direct sur le marché de l'économie virtuelle de Counter-Strike.
Depuis son lancement en 2023, le jeu de tir de Valve a souvent été critiqué pour son contenu jugé trop chiche par les vétérans. Toutefois, l'arrivée progressive de patchs d'envergure comme celui-ci prouve que les développeurs travaillent sans relâche pour offrir aux fans la suite qu'ils espéraient tant
. Reste désormais une seule question sur toutes les lèvres : à quand le retour de la carte Cache ?
commentaire (1)
A quand Cache et surtout un VAC2. Parce que t'as pas une partie sans au moins un wh ?! !! !