CrossfireX : Déjà la fin pour le FPS exclusif Xbox

En 2019, il avait été annoncé que Crossfire allait arriver sur console par le biais de. Une bonne nouvelle à l'époque, puisque l'Occident et surtout les joueurs évoluant sur Xbox allaient pouvoir mettre la main sur l'un des FPS les plus populaires en Asie depuis son lancement, étant même devenu le jeu le plus rentable.Les développeurs ont annoncé la nouvelle au début de ce mois de février, expliquant que les équipes avaient « pris la lourde décision de mettre fin au support de CrossfireX le 18 mai 2023 », soit un peu plus d'un an après son lancement, le 10 février 2022. Le studio affirme que la décision n'était pas facile à prendre, mais tient à remercier les joueurs qui ont été « incroyablement actifs, passionnés et enthousiastes en travaillant avec nous pour créer un jeu qui soit amusant et agréable pour tous. »De faite, dès maintenant. Ne vous attendez pas non plus à voir du nouveau contenu être ajouté, puisque cela n'est pas prévu. Enfin, celles et ceux ayant dépensé de l'argent dans CrossfireX après le 3 février sont éligibles à un remboursement. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la FAQ Il est dommage pour Remedy et Smilegate de ne pas avoir réussi à séduire les joueurs, d'autant plus qu'une campagne solo a été ajoutée pour cette version. La magie n'a pas opéré, probablement à cause d'une forte concurrence dans le secteur des jeux de tir.Les annonces de la sorte s'enchaînent ces derniers jours, avec, en plus de CrossfireX, l'arrêt des serveurs de Rumbleverse et Knockout City