CrossFire X : Une bêta prévue fin juin sur Xbox One

Un an après l'annonce de CrossFire X, le FPS devrait arriver en version bêta d'ici quelques jours sur Xbox One.

Le titre dérivé de CrossFire,, avec plus de 600 millions de joueurs actifs, avait été annoncé lors de l'E3 2019 pour arriver sur Xbox One, mais aucune information ou presque n'avait depuis été communiquée. Il semblerait désormais que l'arrivée de sa version bêta ne soit plus qu'une question de jours,selon sa fiche sur le Microsoft Store Contrairement à la version asiatique,selon les derniers détails. Pour ce qui est du multijoueur, nous retrouvons deux groupes de mercenaires, « Black List » et « Global Risk », qui doivent s'affronter dans le but d'accomplir plusieurs objectifs. Smilegate Entertainment, le studio coréen en charge de son développement, ne devrait pas tarder à nous en dire plus avant le lancement de la bêta ce 25 juin.Si CrossFire X sera disponible sur Xbox One dans un premier temps, une sortie sur PC n'est pas à écarter dans un futur plus ou moins proche.