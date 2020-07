Crossfire X partage des images de sa campagne et confirme sa sortie pour 2020

Le célèbre jeu de tir populaire en Asie débarquera très prochainement sur les consoles de Microsoft, avec en prime un mode campagne.

L'un des jeux de tir les plus populaires en Asie va atterrir sur console d'ici la fin de l'année 2020, comme ce qui était prévu. En plus de la partie multijoueur, composée de plusieurs modes similaires à CSGO notamment,. Cette dernière est développée par Remedy, qui a entre autres créé Control. C'est cette campagne qui a été présentée en vidéo, par l'intermédiaire du Xbox Games Showcase ce 23 juillet.La campagne mettra en scène deux des groupes armés les plus importants du monde :. Vous vivrez une histoire immersive à travers plusieurs missions vous plaçant dans les deux camps, afin de vous familiariser avec Crossfire X et son univers.Aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée,. Cependant, sa sortie devrait également concerner la Xbox One. De plus amples informations seront données dans les semaines qui arrivent.