Crimson Desert ne sortira pas cette année mais il donne rendez-vous aux joueurs à cette date

Crimson Desert continue de se faire désirer malgré un réel engouement du public. Alors qu'il devait arriver sur nos consoles en 2025, le titre de Pearl Abyss est victime d'un report qui risque de décevoir plus d'un joueur.
Connu pour avoir développé Black Desert Online, Pearl Abyss est un studio très surveillé par les passionnés d'action en monde ouvert. En effet, Crimson Desert
, leur nouveau titre, figurait parmi les sorties les plus attendues de l'année. Mais cette affirmation est aujourd'hui à l'imparfait car le studio a été contraint de repousser son lancement.
Cette décision n'a pas manqué de choquer les joueurs, d'autant que le titre sera jouable dans quelques jours, lors de la gamescon 2025.
La sortie de Crimson Desert décalée de quelques mois
La nouvelle a été révélée lors de la conférence présentant les résultats de Pearl Abyss pour le deuxième trimestre 2025. Dans une retranscription réalisée par les équipes de Gematsu
, il est précisé que la production du jeu est toujours en cours et que le projet est entré dans sa phase finale.
Toutefois, pour garantir le meilleur lancement possible et laisser le temps aux équipes de finaliser les derniers détails, la sortie de Crimson Desert a donc été décalée.
Cette décision découle de délais plus longs que prévu liés à la coordination du planning et aux collaborations avec plusieurs partenaires pour la distribution physique, l'enregistrement des voix, la certification console et d'autres préparatifs liés au lancement. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ne pas avoir pu respecter la date initialement promise de sortie au quatrième trimestre.
À l'origine, Crimson Desert devait sortir pour la fin de l'année 2025, sans date plus précise. Désormais, sa nouvelle fenêtre de lancement est fixée au premier trimestre 2026
et une date plus précise aurait déjà été décidée en interne. Dès que celle-ci aura été dévoilée par Pearl Abyss, nous ne manquerons pas de vous la partager.
De nouvelles images du titre présentées au cours de trois événements majeurs à venir
Si ce report est une mauvaise nouvelle pour les joueurs et les joueuses qui l'attendent, Crimson Desert ne compte pas rester silencieux jusqu'au premier trimestre 2026. Pendant la conférence, les porte-paroles de Pearl Abyss ont confirmé qu'en plus de la gamescon, le titre serait présent à la PAX West et au Tokyo Game Show.
Les plus curieux pourront avoir un nouvel aperçu de l'ambition projet AAA développé par Pearl Abyss.
Malgré un nouveau report, Crimson Desert est toujours prévu sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series
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