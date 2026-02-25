Crimson Desert dévoile son casting anglais, avec des acteurs et actrices bien connus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 février 2026 à 11h05
Pearl Abyss a, récemment, dévoilé les acteurs et actrices qui prêtent leur voix aux personnages de Crimson Desert.
Crimson Desert dévoile son casting anglais, avec des acteurs et actrices bien connus
Au cours du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir les aventures de Kliff narrées dans Crimson Desert. Alors qu'il reste encore quelques semaines à attendre (au moment où nous écrivons ces lignes), Pearl Abyss a déjà révélé quels acteurs et actrices prêtent leur voix aux personnages de Crimson Desert.

Des détails sur les voix anglaises de Crimson Desert

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Pearl Abyss a partagé des détails concernant le casting anglais de Crimson Desert. Ainsi, nous apprenons qu'Alec Newman (Cyberpunk 2077, Still Wakes the Deep) prête sa voix au personnage principal, Kliff. Les deux autres héros que les joueurs pourront incarner sont Oongka, qui est doublé par Stewart Scudamore (Carnival Row, Arcane), et Damiane, par Rebecca Hanssen (The Witcher, Stellar Blade).


En outre, l'acteur Peter Bramhill (I Came By, Dragon Age: Origins) est la voix de Yann, Emily Barber (Bodies, La Chronique des Bridgerton) celle de Naira et Alastair Parker (Last Orders, Dragon Age: Inquisition) celle de Myurdin. Un casting anglais plutôt intéressant, sur la papier en tout cas. 

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Alec Newman revient sur son rôle de Kliff dans Crimson Desert

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Au cours d'une interview menée par Epic Games Store, Alec Newman a dit quelques mots à propos de son interprétation de Kliff pour Crimson Desert. L'acteur a ainsi expliqué qu'il s'est inspiré de ses origines écossaises pour Kliff : « Le fait de l'imaginer comme un Écossais m'a aidé à identifier certains de ses traits de caractère et certaines de ses attitudes, notamment un scepticisme et une vigilance naturels ». Par la suite, Alec Newman est revenu sur la personnalité de son personnage
Kliff a un cynisme bourru par défaut, mais au fur et à mesure de l'enregistrement, nous avons saisi l'occasion de découvrir d'autres facettes de sa personnalité... Il est capable de grandes émotions, et pas seulement d'agressivité ou de férocité. Le sentiment d'appartenance à la famille des Crinières Grises est probablement au cœur des émotions de Kliff.

Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert arrive le 19 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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