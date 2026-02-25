Crimson Desert dévoile son casting anglais, avec des acteurs et actrices bien connus

Pearl Abyss a, récemment, dévoilé les acteurs et actrices qui prêtent leur voix aux personnages de Crimson Desert.

Des détails sur les voix anglaises de Crimson Desert

The world of Pywel is brought to life by an incredible cast. Meet the voices and faces behind some of the characters that'll make up your journey.



Pre-order #CrimsonDesert Now: https://t.co/4pLs9BCMo2 pic.twitter.com/P702KAAxsB — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) February 24, 2026

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Alec Newman revient sur son rôle de Kliff dans Crimson Desert

Kliff a un cynisme bourru par défaut, mais au fur et à mesure de l'enregistrement, nous avons saisi l'occasion de découvrir d'autres facettes de sa personnalité... Il est capable de grandes émotions, et pas seulement d'agressivité ou de férocité. Le sentiment d'appartenance à la famille des Crinières Grises est probablement au cœur des émotions de Kliff.

We spoke to the cast of @CrimsonDesert_, plus Jennifer Hale (@jhaletweets), to explore how actors help bring games to life! Read it here: https://t.co/1t3R1VUvaZ pic.twitter.com/CYbccPw8cf — Epic Games Store (@EpicGames) February 23, 2026

Au cours du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir les aventures de Kliff narrées dans. Alors qu'il reste encore quelques semaines à attendre (au moment où nous écrivons ces lignes),En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Ainsi, nous apprenons qu'Alec Newman (Cyberpunk 2077, Still Wakes the Deep) prête sa voix au personnage principal, Kliff. Les deux autres héros que les joueurs pourront incarner sont Oongka, qui est doublé par Stewart Scudamore (Carnival Row, Arcane), et Damiane, par Rebecca Hanssen (The Witcher, Stellar Blade).En outre, l'acteur Peter Bramhill (I Came By, Dragon Age: Origins) est la voix de Yann, Emily Barber (Bodies, La Chronique des Bridgerton) celle de Naira et Alastair Parker (Last Orders, Dragon Age: Inquisition) celle de Myurdin. Un casting anglais plutôt intéressant, sur la papier en tout cas.Au cours d'une interview menée par Epic Games Store,. L'acteur a ainsi expliqué qu'il s'est inspiré de ses origines écossaises pour Kliff : « Le fait de l'imaginer comme un Écossais m'a aidé à identifier certains de ses traits de caractère et certaines de ses attitudes, notamment un scepticisme et une vigilance naturels ». Par la suite,Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.