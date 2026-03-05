Crimson Desert : Cette fonctionnalité sur les dialogues ne fait pas l'unanimité

Crimson Desert : MàJ 2.02.00 du 11 septembre 2026, patch notes et détails
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 2.02.00, déployée le 11 septembre 2026, de Crimson Desert.
Vous jouez à un jeu de rôle, mais vous êtes contents de pouvoir passer les dialogues ? J'aimerais jouer à un jeu de tir, est-ce qu'on peut avoir un bouton pour passer les phases de tir ?D'autres vont encore plus loin dans la critique, estimant que cette option est le symptôme d'une baisse globale de la capacité d'attention des joueurs. L'argument selon lequel les réseaux sociaux modernes ont détruit la patience de cette génération revient fréquemment dans les débats en ligne. Une partie reste toutefois ravie de pouvoir raccourcir les dialogues sans perdre le fil de l'histoire. « L'une des fonctionnalités que j'ai vraiment appréciées dans Crimson Desert est la possibilité d'accélérer les dialogues tout en continuant à comprendre le contexte. Il ne s'agit pas d'un saut, mais d'un gain de temps ».
One of the features I really liked in Crimson Desert is you can fast forward through dialogue while still being able to understand the context, it's not a jump skip, but a time save pic.twitter.com/g3KiQVUxEE— Jake Lucky 🔜 GDC (@JakeSucky) March 4, 2026
Ce n'est pas TikTok. Quand vous avez un jeu de cette envergure, vous voyez une tonne de cinématiques répétitives. Vous n'avez pas besoin de regarder le dialogue d'une scène que vous avez déjà vue sept fois.Cette approche pragmatique met en lumière les avantages de l'accélération pour les parties secondaires, les quêtes répétitives de chasse à la prime, ou encore les répliques précédant un combat de boss difficile. Il est important de rappeler que Pearl Abyss a investi massivement dans la narration de Crimson Desert, en faisant appel à de véritables acteurs pour le doublage, tels que Alec Newman et Rebecca Hansen.
commentaire (1)
Le même jour que Crimson Desert il y a Dragonkin The Banished, un hack and slash fait par qui développé Chaosbane