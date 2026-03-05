Crimson Desert : Cette fonctionnalité sur les dialogues ne fait pas l'unanimité

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 mars 2026 à 17h58
Le très attendu Crimson Desert fait déjà parler de lui avant sa sortie. Une fonctionnalité inattendue permettant d'accélérer les dialogues / cinématiques divise la communauté. Si certains y voient une hérésie pour la narration, d'autres saluent une option précieuse pour les joueurs manquant de temps libre.
Crimson Desert : Cette fonctionnalité sur les dialogues ne fait pas l'unanimité
Le titre de studio Pearl Abyss suscite un engouement massif, même s'il reste énigmatique à deux semaines de sa sortie, mais une récente découverte lors des sessions de prise en main fait couler beaucoup d'encreCrimson Desert intègre une option permettant d'accélérer les dialogues et cinématiques avec les autres personnages. Contrairement à un saut pur et simple de la cinématique, cette fonction accélère la vitesse de la conversation tout en permettant de suivre le contexte de l'histoire.

Une fonctionnalité qui divise la communauté

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La découverte de cette mécanique a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Pour de nombreux puristes du jeu de rôle (et bien que Crimson Desert ne soit pas catalogué comme un RPG), la narration est le cœur même de l'expérience. Accélérer ces moments clés est perçu comme un non-sens absolu. Certains joueurs n'ont pas hésité à exprimer leur incompréhension face à ce choix de conception.
Vous jouez à un jeu de rôle, mais vous êtes contents de pouvoir passer les dialogues ? J'aimerais jouer à un jeu de tir, est-ce qu'on peut avoir un bouton pour passer les phases de tir ?
D'autres vont encore plus loin dans la critique, estimant que cette option est le symptôme d'une baisse globale de la capacité d'attention des joueurs. L'argument selon lequel les réseaux sociaux modernes ont détruit la patience de cette génération revient fréquemment dans les débats en ligne. Une partie reste toutefois ravie de pouvoir raccourcir les dialogues sans perdre le fil de l'histoire. « L'une des fonctionnalités que j'ai vraiment appréciées dans Crimson Desert est la possibilité d'accélérer les dialogues tout en continuant à comprendre le contexte. Il ne s'agit pas d'un saut, mais d'un gain de temps ».

Des arguments pragmatiques face aux critiques

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Malgré la controverse, de nombreux utilisateurs défendent cette initiative. Le créateur de contenu Jake Lucky a notamment souligné l'utilité de cette fonction pour les personnes ayant un temps de jeu limité. Il précise que toutes les quêtes ne nécessitent pas une attention absolue, citant l'exemple classique du sauvetage d'un chat sur un toit.
Ce n'est pas TikTok. Quand vous avez un jeu de cette envergure, vous voyez une tonne de cinématiques répétitives. Vous n'avez pas besoin de regarder le dialogue d'une scène que vous avez déjà vue sept fois.
Cette approche pragmatique met en lumière les avantages de l'accélération pour les parties secondaires, les quêtes répétitives de chasse à la prime, ou encore les répliques précédant un combat de boss difficile. Il est important de rappeler que Pearl Abyss a investi massivement dans la narration de Crimson Desert, en faisant appel à de véritables acteurs pour le doublage, tels que Alec Newman et Rebecca Hansen.

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Néanmoins, l'autre point négatif montré du doigt est l'absence de fonctionnalité pour passer ces dialogues, ce qui a, semble-t-il, frustré certains joueurs lors de ces previews. Toutefois, si lors de la sortie les joueurs remontent massivement ce souci, il n'est pas impossible que Pearl Abyss ajoute cette fonctionnalité par la suite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Martien Bleu (invité) Le 06/03/2026 à 07:51

Le même jour que Crimson Desert il y a Dragonkin The Banished, un hack and slash fait par qui développé Chaosbane