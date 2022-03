Coromon nous en dit plus sur le système de combat, le PvP et les boss

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Coromon peut être qualifié de Pokémon-like, étant donné qu'il vous proposera d'explorer un vaste monde et de capturer les créatures qui s'y trouvent, lesquelles seront aussi vos combattants. Alors que sa sortie approche à grands pas,, pour que nous soyons tous prêts le jour J.Par exemple, si vous n'avez pas encore vu comment se déroulait un combat entre deux Coromon, une vidéo explicative a été publiée, permettant donc d'avoir un aperçu. Sans grande surprise, chaque créature possède des traits et compétences, le rendant plus ou moins puissant face à certains Coromon. Le but sera donc de choisir quelle attaque peut être la plus intéressante face à telle ou telle créature.. Il faudra donc se montrer astucieux pour mettre à terre certains Coromon.Ces derniers possèdent également des compétences physiques, pouvant être combinées avec d'autres caractéristiques, dans le but d'avoir certains avantages.. Par exemple, selon les développeurs, il sera possible d'obtenir des bonus passifs, en augmentant ses statistiques, ou en infligeant un malus à l'adversaire.Cette maîtrise vous servirez également à combattre les Titans Coromon, des boss, qu'il sera possible de battre en plusieurs phases. Chaque phase aura ses propres « règles », vous obligeant à vous adapter à ce boss.Bien évidemment, ces acquis pourront également vous servir pour affronter d'autres joueurs, dans des parties en ligne PvP.En bref,, qu'ils soient adeptes de la licence Pokémon ou non. Sa date de sortie est programmée pour le 31 mars 2022 sur PC, Nintendo Switch et mobiles, mais il est, d'ores et déjà, jouable par le biais de sa démo sur Steam. Si vous vous demandez quel starter choisir , nous vous donnons quelques clés pour le choix final.