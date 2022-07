Coromon partage sa date de sortie sur Switch

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 8,55 € au lieu de 16,79 €, soit 49 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Initialement, nous aurions dû voir débarqueren même temps que sur PC, soit le 31 mars dernier. Néanmoins, pour que les joueurs puissent profiter de la meilleure expérience possible, que ce soit au niveau de la qualité de vie ou des serveurs, TRAGsoft avait fait le choix de reporter son arrivée sur Switch. Le studio est désormais prêt et vient deLe rendez-vous est donc donné pour. Remarquez que la cross-progression est disponible. Ainsi, si vous y avez déjà joué sur PC, que ce soit sur Steam ou l'Epic Games Store, vous pourrez reprendre votre progression là où vous vous êtes arrêté. Il suffit de lier son compte Nintendo Switch. Enfin, si vous souhaitez jouer avec vos amis, cela sera possible, étant donné que le cross-play est activé entre PC et Switch.Pour rappel,, sans être un copier-coller. Vous allez devoir combattre et capturer des créatures tout en explorant un vaste monde dans un style pixel art, tout en suivant une histoire, si vous le souhaitez, dans le but de sauver Lux Solis. Une partie multijoueur compétitive est également disponible, dans laquelle vous pourrez affronter vos amis ou d'autres joueurs, en faisant la meilleure combinaison de Coromon.Rendez-vous donc, qui arrivera plus tard sur mobile. Rappelons que nous vous avons concocté quelques guides pour tout savoir de Coromon, notamment la table des types . Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire