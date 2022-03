Coromon : Quelle est sa date de sortie ?

Quelle est date de sortie pour Coromon ?

Annoncé il y a de nombreux mois,. Après quelques bandes-annonces pour présenter son monde, et plusieurs démos sorties, les développeurs, le studio TRAGsoft, est sur le point de nous livrer la version finale de Coromon. Mais, par les développeurs. À cette date, nous pourrons, enfin, jouer dans à la version complète de Coromon, sur PC, Nintendo Switch et appareil iOS et Android. Si, toutefois, vous êtes trop impatient, sachez qu'une démo est disponible, notamment sur Steam. La progression pourra d'ailleurs être sauvegardée , si vous ne souhaitez pas perdre vos données.Coromon est, pour rappel, un jeu de capture de créatures à la manière de la licence Pokémon, dans lequel il faut explorer un vaste monde et combattre certains des monstres que vous aurez l'occasion de croiser. Mais cela ne sera pas le seul élément important de ce RPG, étant donné qu'une histoire passionnante nous sera proposée, dans laquelle il faut aider la ville de Lux Solis d'une menace extraterrestre.Que vous soyez un joueur aimant les expériences détendues ou alors avec une certaine difficulté, vous trouverez votre bonheur, avec une expérience qui s'adapte à votre façon de jouer. Celle-ci est personnalisable selon vos envies et vos attentes dans ce monde fantastique, afin que chacun trouve son bonheur.arrivera donc ce 31 mars, sur PC, par l'intermédiaire de Steam, Nintendo Switch et les appareils iOS et Android. Son prix de vente n'a pas encore été fixé, mais il ne devrait pas excéder les 15 €.