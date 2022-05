Coromon : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Coromon ?

Quête principale → Environ 24 heures.

→ Environ 24 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Au moins 30 heures.

→ Au moins 30 heures. Terminer le jeu → Près de 50 heures.

Coromon est un jeu de capture de monstres, qui ressemble fortement à Pokémon. Ainsi, Coromon propose un vaste monde à explorer ainsi qu'une véritable histoire : la ville de Lux Solis est menacée par des extraterrestres et il faudra l'aider à regagner sa tranquillité.Disponible depuis la fin du mois de mars 2021, et plus précisément depuis le 31 mars, sur PC, de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses se lancent dans l'aventure, tout en se demandantChaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Dans le cas de Coromon, cela pourra dépendre du niveau de difficulté que vous choisirez, avant de lancer votre partie. Par ailleurs, si vous souhaitez capturer tous les montres, cela prendra un certain nombre d'heures.Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer totalement le jeu). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque région ou, contrairement, rusher la quête principale.Notez que Coromon possède une partie multijoueur. Ainsi, si vous souhaitez vous investir au-delà de l'histoire, la durée de vie sera bien plus conséquente, notamment parce la compétitivité vous fera passer d'innombrables heures en jeu.Si vous démarrez votre aventure sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides pouvant vous aider :