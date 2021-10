Coin Master : Boum de Cartes, tous les détails de l'événement

Boum de Cartes dans Coin Master

Coffre en bois → 3 cartes

→ 3 cartes Coffre en or → 6 cartes

→ 6 cartes Coffre magique → 12 cartes

Quand a lieu l'événement Boum de Cartes ?

Pour casser la monotonie de, Moon Active n'hésite pas à lancer des événements temporaires. De temps à autre, tout au long de la semaine, les joueurs peuvent découvrir des événements spéciaux, lesquels permettent, très souvent, de repartir avec des bonus non négligeables dans le but de progresser encore plus vite.fait partie de ces événements spéciaux. Si vous ne maîtrisez pas encore les quelques choses à savoir, voici tous les détails.L'événement est relativement simple de compréhension : durant quelques heures, vous allez pouvoir acheter des coffres, certains avec des pièces, plusieurs millions tout de même, lesquels contiennent plus de cartes qu'à l'accoutumée. En effet, que ce soit le coffre en bois, en or ou magique, nous trouvons 50 % de cartes en plus, ce qui n'est absolument pas négligeable, selon le modèle suivant :Les cartes étant relativement prisées dans, notamment pour finir les collections et débloquer divers bonus, cet événement est donc pour certains joueurs le moment idéal. Surtout qu'il est également possible de récupérer des cartes en Or, cartes qui ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs , les rendant encore plus rares...Malheureusement, il est impossible de savoir à l'avance quand l'événement se rendra disponible. Toutefois, celui-ci est assez courant et s'invite très souvent dans. De ce fait, si vous êtes un joueur assidu, vous devriez en profiter assez souvent.Si jamais vous n'avez pas assez de pièces pour acheter l'un de ces coffres durant l', sachez que vous pouvez, chaque jour, en récupérer une certaine quantité gratuitement, tout comme des tours. Vous retrouverez toutes les informations en suivant ce lien En attendant, nous rappelons que vous pouvez profiter de divers bonus dans, mais que la triche est interdite et peut même être dangereuse pour votre matériel.reste disponible sur les appareils mobiles