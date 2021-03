Coin Master : Échanger ses cartes et en obtenir plus

Échanger ses cartes dans Coin Master

Rendez-vous dans le menu des cartes, accessible via le coffre en bas à gauche.

Choisissez la carte à envoyer en cliquant sur celle-ci.

Cliquez sur « Envoyer » et sélectionnez la personne qui la recevra. Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq cartes à envoyer d'un coup.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En plus de gagner des millions de pièces d'or pour faire progresser votre village, vous récoltez également une multitude de cartes dans. Elles sont très importantes, puisque celles-ci vous permettent de finaliser des collections qui vous rapportent gros. Ces cartes se récupèrent dans des coffres, et leur nombre varie selon la rareté du coffre que vous avez. Très vite, vous allez vous rendre compte que certaines cartes se récupèrent plus facilement que d'autres et que plusieurs collections sont difficiles à terminer. Pas de panique, il est possible d'avec vos amis.Si vous avez des amis qui jouent à, vous allez pouvoir, pour compléter vos collections et ainsi débloquer de nouveaux bonus. Cependant, vous ne pouvez. Pour celles et ceux qui n'auraient pas dans leur entourage de nombreux adeptes de, sachez qu'il existe de quelques groupes Facebook dans lesquels se retrouvent des joueurs en quête de, dont un groupe français officiel , avec plus de 150 000 membres. Vous devriez, normalement, trouver votre bonheur ici.Pour, il suffit de suivre les étapes suivantes :Si vous êtes le receveur, vous retrouverez ces cartes dans la partie « Cadeaux ».Enfin, sachez que vous pouvez. Chaque jour, vous pouvezdont la valeur est égale à 75 étoiles contre un coffre. Vous débloquerez un deuxième coffre avec le village 70 et un dernier avec le village 110. Cela permet de récupérer d'autres cartes et d'avoir une chance d'en avoir des inédites, et plusieurs bonus importants tels que de l'XP voire des tours gratuits.