Coin Master : Boom Villages, à quel niveau et à quoi servent-ils ?

Qu'est-ce qu'un Boom Village dans Coin Master ?

Liste des Boom Villages dans Coin Master

Village 5 → L’Extrême-Orient

→ L’Extrême-Orient Village 7 → Sous le soleil d’Hawaï

→ Sous le soleil d’Hawaï Village 10 → L’Atlantide

→ L’Atlantide Village 13 → Nuits Arabes

→ Nuits Arabes Village 15 → Le Far West

→ Le Far West Village 17 → La Jungle

→ La Jungle Village 20 → L’Arctique

→ L’Arctique Village 22 → Le Pays des Bonbons

→ Le Pays des Bonbons Village 27 → La découverte de l’Amérique

→ La découverte de l’Amérique Village 30 → L’Inde

→ L’Inde Village 34 → L’Antre du dragon

→ L’Antre du dragon Village 35 → Les Îles Grecques

→ Les Îles Grecques Village 37 → Le Sorcier

→ Le Sorcier Village 40 → Zone 51

→ Zone 51 Village 45 → Les Mousquetaires

→ Les Mousquetaires Village 47 → Au Parc d’Attractions

→ Au Parc d’Attractions Village 49 → L’Enfer

→ L’Enfer Village 50 → Pâques

→ Pâques Village 51 → Le Japon

→ Le Japon Village 55 → Jurassique-les-Bois

→ Jurassique-les-Bois Village 57 → La Mongolie

→ La Mongolie Village 60 → Robin des Bois

→ Robin des Bois Village 61 → Les Profondeurs de l’Océan

→ Les Profondeurs de l’Océan Village 62 → Don Quichotte

→ Don Quichotte Village 65 → L’Olympe

→ L’Olympe Village 75 → Licorne

→ Licorne Village 79 → Le Soldat de Plomb

→ Le Soldat de Plomb Village 83 → La Course de Voitutes

→ La Course de Voitutes Village 87 → Baba Yaga

→ Baba Yaga Village 90 → Le Roi Arthur

→ Le Roi Arthur Village 93 → La Station balnéaire aux Caraïbes

→ La Station balnéaire aux Caraïbes Village 95 → Les Pyramides Égyptiennes

→ Les Pyramides Égyptiennes Village 98 → La Voie Lactée

→ La Voie Lactée Village 102 → Ghetto Gobelin

→ Ghetto Gobelin Village 105 → Le Cirque

→ Le Cirque Village 107 → Le Terrain de Golf

→ Le Terrain de Golf Village 110 → Le Riziculteur

→ Le Riziculteur Village 112 → La Fête irlandaise

→ La Fête irlandaise Village 115 → Chez les Aztèques

→ Chez les Aztèques Village 117 → La Reine de glace

→ La Reine de glace Village 122 → Thanksgiving

→ Thanksgiving Village 125 → Les Sorcières

→ Les Sorcières Village 127 → Zanzibar

→ Zanzibar Village 130 → L’Argentine

→ L’Argentine Village 135 → Gymnastique

→ Gymnastique Village 136 → New York

→ New York Village 138 → Punk rock

→ Punk rock Village 140 → Rio

→ Rio Village 141 → Le Pirate de l’espace

→ Le Pirate de l’espace Village 142 → L’Atelier Mecano

→ L’Atelier Mecano Village 143 → Jocke & Jonna

Le principe deest relativement simple : tourner une roue pour gagner des pièces et améliorer votre village pour passer au suivant. Mais en réalité, les choses sont bien plus compliquées, notamment parce que les ressources se font rares. Toutefois, sachez que vous pouvez obtenir quelques bonus, notamment via les, qui ne sont pas connus de tous les joueurs.Lesne sont pas explicitement nommés dans le jeu, mais vous apportent de nombreux bonus. Dans un premier temps, l'or obtenu lorsque vous êtes en pleine construction de ces villages est plus important qu'un village normal, ce qui vous permet d'avoir une belle réserve. Mais ce n'est pas tout, puisque les coffres que vous ouvrez dans lessont plus intéressants que la normale.En effet, dans un, les coffres ont plus de chances de vous offrir des cartes rares, dans le but de compléter votre collection. Vous avez même davantage de chances de tomber sur une carte or, les plus rares et prisées du jeu, étant donné qu'elles ne peuvent pas être échangées.Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver la, lesquels méritent donc un peu plus d'attention de votre part.Pour le reste, sachez que vous pouvez récupérer, chaque jour, des tours et des pièces gratuitement dans Coin Master . Si vous faites partie des joueurs ayant de nombreuses cartes en double, vous pouvez également les échanger avec vos amis . Enfin, nous rappelons que la triche est interdite , en plus d'être quelque chose de dangereux pour vos téléphones.