Comment faire éclore un œuf sur Coin Master ?

, le plus simple à avoir, puisqu'il se débloque dès le niveau 4. Il augmente vos revenus de pillage. Tigre , qui augmente le nombre de pièces reçu en attaquant un village.

, qui augmente le nombre de pièces reçu en attaquant un village. Rhino, qui permet de bloquer les attaques contre votre village.

est un des jeux mobiles les plus populaires de ces dernières années et propose une multitude de choses pour que ses joueurs puissent s'amuser et progresser sans trop de problèmes. L'une des choses mises en place par les développeurs sont les animaux, lesquels vous apporteront divers bonus au cours de vos parties. Cependant, pour obtenir ses animaux et leurs précieux bonus, vous allez devoir, ce qui est loin d'être une mince affaire.Avant toute chose, il faut savoir qu'au moment où ces lignes sont écrites, vous avez la possibilité de récupérer trois animaux et donc deComme vous devez vous en douter, Tigre et Rhino ne s'obtiennent pas aussi facilement que Foxy. Pour, vous allez tout simplement devoir jouer, et avoir de la chance. Pouril vous suffit, en effet, de terminer une collection bien précise, ce qui peut demander du temps.Une fois que l'une de ces collections est complétée, rendez-vous sur la page de vos animaux danset cliquez sur l'œuf, qui va finir par éclore. Une fois que l'œuf a éclos, vous pourrez alors profiter de l'animal en question et jouir de ses bonus.Nous rappelons queest disponible uniquement sur les appareils iOS et Android. Vous pouvez, pour rappel profiter de bonus quotidiens offrant des pièces et de tours . Enfin, sachez qu'il existe plusieurs sortes de mises , afin d'augmenter vos gains. Des événements spéciaux, tels que Boom de cartes , sont également organisés de temps en temps.